De Oranje Leeuwinnen gaan uit hun dak. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Nederlandse voetbalsters hebben de kwartfinales bereikt op het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Japan, de wereldkampioen van 2011 en verliezend finalist van 2015, in de achtste finales met 2-1. Lieke Martens benutte in de laatste minuut een strafschop en schoot Oranje daarmee naar de laatste acht