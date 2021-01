Dai Dai N’tab wint 500 meter, Verbij valt opnieuw

Het was zijn vierde wereldbekerzege op de 500 meter. Zijn laatste overwinning in het wereldbekercircuit behaalde hij bijna vier jaar geleden. De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als tweede in 34,65. De Rus Ruslan Murashov pakte brons met een tijd van 34,66.

Kai Verbij ging in de laatste rit onderuit in de eerste buitenbocht. De tweevoudig Europees sprintkampioen viel vorig weekeinde ook al bij de EK sprint. Hij verloor toen op de eerste 500 meter op het rechte stuk zijn evenwicht, waardoor hij meteen was uitgeschakeld.

Kulizhnikov

Wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov smakte in de rit vóór Verbij ongeveer op hetzelfde punt eveneens tegen het ijs. De gevreesde Rus ontbrak vorig weekeinde nog bij de EK sprint. Ronald Mulder reed de vijfde tijd: 34,74. Hein Otterspeer eindigde als zevende in 34,77, Lennart Velema belandde met een persoonlijk record van 34,89 op de elfde plek.

„Ik bleef bij de start te lang staan, daardoor verloor ik relatief nog best veel tijd bij het begin”, legde N’tab bij de NOS uit. „Ik miste een beetje scherpte, ik heb toch een week of drie geen wedstrijden gereden. Met deze tijd kan ik zeker verder, want ik weet dat het met mijn opening wel weer goedkomt. Mijn huidige niveau is goed en we hebben nog genoeg tijd om richting de WK afstanden komende maand nog wat verbeteringen aan te brengen.”

Thomas Krol Ⓒ Timsimaging

Eerder op de zaterdag bewees Thomas Krol dat hij ook op de 1500 meter nog steeds tot de wereldtop behoort. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma pakte goud met een sterke tijd van 1.43,24. Daarmee bleef hij maar net boven het baanrecord van 1.43,00.

Krol reed in Thialf de tweede tijd ooit op de schaatsmijl. Hij won voor de derde keer in zijn loopbaan een wereldbekerrace op de 1500 meter. Krol maakte vorig weekeinde in Heerenveen ook al veel indruk bij de EK sprint. Met uitstekende tijden op de 500 en 1000 meter veroverde Krol ook tot zijn eigen verbazing voor de eerste keer de Europese titel in deze discipline.

De eerste vijf plaatsen op de 1500 meter waren voor de Nederlandse deelnemers. Achter Krol eindigde Europees allroundkampioen Patrick Roest op ruime afstand als tweede in 1.44,45. Het brons ging naar olympisch en wereldkampioen Kjeld Nuis: 1.44,66.

Wesley Dijs

Wesly Dijs haalde met een persoonlijk record van 1.44,69 het podium net niet. Louis Hollaar reed eveneens een persoonlijke toptijd en eindigde met 1.45,07 als vijfde.

„Ik maakte nog wel wat kleine foutjes, maar verder was het een heel goede race”, concludeerde Krol bij de NOS voldaan. „De 1500 meter blijft echt mijn terrein en dat geldt ook voor de 1000 meter, maar de EK sprint is mijn domein zeker niet. Voor mij was het daarom ook super verrassend dat ik Europees sprintkampioen werd. Maar de WK afstanden komende maand zijn natuurlijk het belangrijkste. Dat is het enige toernooi dat echt telt voor mij.”