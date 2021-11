PSV verschaft zichzelf goede uitgangspositie door zege op Sturm Graz

Onder begeleiding van veel vuurwerk dat buiten het stadion werd afgestoken begon PSV met dezelfde elf als afgelopen weekend tegen Vitesse aan de wedstrijd. Nog voordat de knallen waren weggestorven was er al een eerste kans, maar Carlos Vinícius kon met zijn hoofd net niet goed bij de bal. Het was echter geen voorbode voor een stortvloed aan kansen. Hoewel de Oostenrijkers zelden van de eigen helft afkwamen, gaven ze ook amper ruimte weg.

Na 34 minuten kon het eerste schot op doel genoteerd worden. Ritsu Doan vond Vinícius, wiens schot gekraakt werd alvorens het in de handen van Jörg Siebenhandl terechtkwam. Enkele minuten later had het raak moeten zijn, maar Bruma voerde zijn combinatie met Vinícius te ver door, waardoor de aanval stierf in schoonheid.

Toch werd PSV nog voor rust in het zadel geholpen. Na meerdere klungelige acties op een rij werd Mario Götze aangetikt in het strafschopgebied door de doelman. Vinícius ging achter de bal staan en schoot met een klein beetje fortuin raak, want Siebenhandl zat er nog aan.

Die goal gaf PSV het vertrouwen om na rust door te denderen. Nadat eerst Götze naast kopte, maakte Armindo Bruma de 2-0. Het was vooral de assist van Doan die daarbij de show stak. Al zwevend tikte hij de bal achter zijn standbeen langs naar de Portugees, die de kans niet onbenut liet. PSV leek het daarna wel mooi te vinden, wetend dat er komend weekend weer een traditioneel zware uitwedstrijd bij sc Heerenveen wacht. Al was er tien minuten voor tijd nog wel een grote kans voor invaller Yorbe Vertessen, maar hij was niet zorgvuldig in de afronding. Toch was het tekenend dat alle kansen van de Oostenrijkers pas in de laatste tien minuten tot stand kwamen.

Ondertussen kwam er goed nieuws vanuit Monaco. Daar zetten de Monegasken Real Sociedad met 2-1 opzij. Daardoor heeft de ploeg van Roger Schmidt over twee weken genoeg aan een punt als het op bezoek gaat in Spanje. Als het dan misgaat, rest PSV na de winter de Conference League.