Mathieu van der Poel: ’Hopelijk wordt dat het hoogtepunt van de zomer’

Het was een vrij succesvol voorjaar voor Van der Poel, die onder andere de Strade Bianche op zijn naam schreef. Nu staat MvdP voor een cruciale zomer. Eerst zijn debuut in de Tour en daarna wil hij goud pakken in het mountainbiken op de Olympische Spelen. Daarvoor trok hij naar La Plagne, waar hij hoogtemeters maakte in de sneeuw.

„Ik heb een goeie voorbereiding gehad voor het tweede deel van het seizoen”, aldus Van der Poel in een interview van de ploeg. „Voor alle doelen die er nog aankomen. De voornaamste zijn de Tour de France en de Olympische Spelen, dat is het allergrootste doel. Daar werd ik intussen al een paar jaar naartoe. Hopelijk wordt dat het hoogtepunt van de zomer.”

Uitpikken

Maar die Tour, daar wil Van der Poel niet zomaar meerijden. „Wanneer ik gelukkig zal zijn dan? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb nog niet echt naar ritten gekeken. Maar ik ga er zeker een paar uitpikken en er proberen eentje te winnen. Het is de eerste keer dat ik een grote ronde zal rijden, dus het zou al een succes zijn als ik één rit kan winnen.”

Maar eerst is er dus de Ronde van Zwitserland. „We hebben op stage alles kunnen doen wat we wilden doen”, klinkt het. „Het is altijd een beetje afwachten hoe lichaam reageert op hoogte, dat is voor iedereen anders. We zullen in Zwitserland snel zien hoe het met de vorm zit. Mijn doel daar? Het wordt een beetje hetzelfde verhaal als de Tour: kijken welke rit me ligt en die proberen te winnen.”