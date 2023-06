’U bent altijd bij ons’; AC Milan en AC Monza herdenken Berlusconi

„Dank u, meneer de voorzitter. U bent altijd bij ons”, laat AC Milan weten. De club zegt diep bedroefd te zijn en betuigt familie en alle betrokkenen medeleven.

Berlusconi was van 1986 tot en met 2017 eigenaar van de Rossoneri. De club won in die jaren 29 prijzen waaronder acht Italiaanse landstitels en vijf keer de Champions League of voorloper, de Europa Cup1. Milan haalde onder Berlusconi in de jaren 80 het Nederlands trio Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard binnen. Met de drie Nederlanders won Milan in 1989 en 1990 de Europa Cup 1.

Leegte

AC Monza, de club die Berlusconi en zijn zakenpartner Adriano Galliani in 2018 kochten na de verkoop van Milan, rouwt om het overlijden van Berlusconi. „Een leegte die nooit zal worden opgevuld, voor altijd bij ons. Bedankt voor alles, voorzitter”, aldus de club die dit seizoen als elfde eindigde in de Serie A.

Toen Berlusconi eigenaar werd van Monza, speelde de club nog in de Serie C, het derde niveau in het Italiaanse voetbal. De club speelde afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie in de Serie A.