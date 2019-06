’Sarina weet precies wat ze wilt’

Tobiasen, tegenwoordig assistent-trainer bij Almere City FC, is benieuwd waar de lat ligt voor de inmiddels 49-jarige Wiegman. Of zij wellicht de eerste vrouwelijke coach in het Nederlands betaald voetbal kan worden? „Een interessante vraag. Ziet zij het bondscoachschap als het hoogst haalbare? Wil ze wellicht aan de slag bij een internationale topclub in het vrouwenvoetbal, zoals Olympique Lyon of Barcelona? Of ambieert ze de stap naar het mannenvoetbal? Ik ken Sarina als een gedreven vrouw die goed weet wat ze wil. Daarom ben ik vooral benieuwd wat ze zelf nastreeft.”

Bekijk ook: Leeuwinnen bij zege op Italië naar Olympische Spelen

Wiegman heeft volgens Tobiasen een enorme drive om haar doelstellingen te behalen. „Toen ik bij Sparta met haar samenwerkte, was Sarina al betrokken bij de vrouwen van Oranje. Ik denk dat het een goede stap voor haar geweest is om bondscoach te worden. Het vrouwenvoetbal in Nederland heeft flinke sprongen gemaakt. Dat is begonnen onder Vera Pauw en die groei heeft zich doorgezet. Ik denk dat de nationale ploeg onder leiding van Sarina weer een volgende stap heeft gezet.”

Lees de hele reportage over Sarina Wiegman in De Telegraaf/Telesport van zaterdag 29 juni: