’Edinson Cavani op weg naar Manchester United’

Cavani heeft sinds het verstrijken van zijn contract bij de Franse topclub Paris Saint-Germain in juni nog geen nieuwe club gevonden. De spits deed na een meningsverschil met PSG over het verlengen van zijn contract ook niet mee tijdens de verloren Champions League-finale tegen Bayern München.

Twee dagen voor het verstrijken van de transferdeadline lijkt Manchester United de Uruguayaans international te hebben overtuigd.

Cavani is topscorer aller tijden van Paris Saint-Germain. In ruim 300 duels kwam hij 200 keer tot scoren. De 33-jarige spits kwam in 2013 over van Napoli en werd in Parijs zes keer landskampioen.