Shinkwin leider in KLM Open, Luiten zeventiende

De 26-jarige golfer legde als enige van de 156 deelnemers de achttien holes op The International bij Schiphol af in 66 slagen, zes onder par. Hij maakte onder meer vijf birdies en één eagle.

Shinkwin won nog nooit een toernooi op de Europese Tour. Hij staat 446e op de wereldranglijst en zijn beste resultaat was in 2017 de tweede plaats in het Schots Open.

Liefst zeven golfers delen de tweede plaats met één slag meer dan de leider.

Twee Nederlanders staan gedeeld negende met 68 slagen (-4). Het zijn Rowin Caron en Koen Kouwenaar. De 26-jarige Caron deed al vaak mee als amateur, maar speelt nu zijn eerste KLM Open als prof. De 21-jarige Kouwenaar is nog amateur. Hij noteerde evenveel slagen als de Spanjaard Sergio Garcia, de oud-winnaar van de Masters die is gehaald als publiekstrekker naar de jubileumeditie van Nederlands oudste golftoernooi.

Luiten

Joost Luiten leverde een solide score van 69 af (-3), goed voor de gedeelde zeventiende plaats. De tweevoudig winnaar begon zijn openingsronde moeizaam met drie bogeys op de eerste negen holes, maar herstelde zich sterk op de tweede negen holes met liefst zes birdies. Reinier Saxton behaalde dezelfde score als Luiten, evenals de Chinese titelverdediger Ashun Wu.

De Amerikaan Patrick Reed, winnaar van de Masters in 2018 en de huidige nummer zeventien op de wereldranglijst, viel tegen met een ronde van 72 slagen (level par). Zijn landgenoot David Cooke werd na de eerste ronde uit het toernooi gezet. Hij had de regels overtreden door een foutieve score op zijn kaart in te vullen.