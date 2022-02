Wout van Aert wint namens Jumbo-Visma direct Omloop Het Nieuwsblad

Voor Van Aert was de Omloop zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Hij is net terug van een hoogtestage. „Ik had niet gedacht dat het meteen zo goed zou gaan”, vertelde de Belg bij Sporza.

Al voor dat het de start van het klassieke voorjaar kon plaatsvinden, waren er al een aantal tegenvallers te noteren in het deelnemersveld. Zo kon Tim Wellens door maagproblemen niet van start, moest Sep Vanmarcke passen wegens een verkoudheid en testte Nils Eekhoff positief op corona. En natuurlijk moest ook Mathieu van der Poel verstek laten gaan, hij kampt nog met rugproblemen.

Na een kleine vijftien kilometer was de eerste voorzichtige kopgroep zichtbaar. Ben Healy (EF), Juri Hollmann (Movistar), Alexander Konychev (BikeExchange), Quentin Jauregui (AG2R), Ruben Apers (SportVlaanderen-Baloise), Donovan Grondin (Arkea) en Morten Hulgaard (Uno-X) meldden zich aan het front, Matthijs Paasschens zag een poging om zich daar bij te voegen stranden.

De zeven renners hadden een gaatje van ruim zeven minuten met het peloton, en hielden dat dik honderd kilometer vol. Daarna begon het peloton tijd te winnen en werden de eerste demarrages zichtbaar. Johan Jacobs (Movistar), Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) en Brent van Moer (Lotto Soudal) waagden aanvallen, maar werden stuk voor stuk teruggehaald.

Valpartij

Ook Philippe Gilbert (Lotto Soudal) deed een poging, maar een echt gaatje werd pas geslagen door zijn ploeggenoot Florian Vermeersch en Loïc Vliegen (IWGM). Achter hen, op de kasseien van de Holleweg, vond een grote valpartij plaats waar onder meer Victor Campenaerts (Lotto Soudal) en Jacobs bij betrokken waren. De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) slaagde erin om Vermeersch en Vliegen bij te halen en dat trio haalde niet veel later, op een dikke veertig kilometer van de finish, de vroege vluchters bij.

Daardoor werd de kop van de race opgeschud en ging het zestal Vermeersch, Küng, Vliegen, Hollmann, Healy en Hulgaard als ’nieuwe’ kopgroep verder. Even verderop, kort na de Berendries, voegden Van Aert en Tom Pidcock (Ineos) zich bij de mannen vooraan. Ook Tiesj Benoot had zich inmiddels in de kopgroep gemeld, maar aan de voet van de Bosberg demarreerde Van Aert. Hij kwam alleen boven aan de Bosberg en had zo’n tien seconden voorsprong op zijn achtervolgers.

„Tiesj en ik wilden de koers op de Berendries laten ontploffen”, lichtte Van Aert de tactiek toe. „Het was het kantelpunt. Daarna wilden we om de beurt demarreren om de controle te houden. Op de Bosberg valt het altijd stil. Ik dacht dat ik daar wat meters kon pakken. Het plan was vol naar boven rijden en dan maar zien wie er volgt. Dat was niemand. Dan moet je doorgaan.”

In de laatste tien kilometer breidde Van Aert zijn voorsprong beetje bij beetje uit en was hij door de concurrentie niet meer bij te halen. Op uiterst knappe wijze soleerde hij naar de eindstreep in Ninove. Van Aert gaat over een week de vorm verder aanscherpen richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. „Ik denk dat er qua koersintensiteit nog wel iets bij moet. Daar is Parijs-Nice een mooie koers voor.”

Het zogenoemde openingsweekeinde, voor met name de Belgen de start van het wielervoorjaar, wordt zondag voortgezet met Kuurne-Brussel-Kuurne.