Internazionale wint met Dumfries en De Vrij beker in Italië

Denzel Dumfries was basisspeler bij Inter, Stefan de Vrij viel na een uur in. Inter speelt binnenkort ook nog in de finale van de Champions League tegen Manchester City.

Nicolás González opende al na 3 minuten de score voor de thuisclub. Hij tikte binnen bij de 'tweede' paal, na een lage voorzet van Jonathan Ikoné. Halverwege echter leidde Inter, dankzij twee treffers van Lautaro Martínez. De Argentijn rondde twee keer dicht bij het doel fraai af, na voorbereidend werk van respectievelijk Marcelo Brozovic en Nicolò Barella.

Het ging niet vanzelf, zei trainer Simone Inzaghi van Inter. "Met name in de openingsfase hadden we het lastig, vooral uiteraard door die snelle tegentreffer. Gelukkig wisten we ons te herstellen en ik denk dat we verdiend hebben gewonnen. Met zijn treffers was Martínez belangrijk, maar eerlijk gezegd vond ik al onze spelers belangrijk. Nu op naar Istanbul, voor de volgende finale."

Sofyan Amrabat, voormalig speler van Feyenoord en FC Utrecht, was van de partij bij Fiorentina.