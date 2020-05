Sport Kort: Grieken gaan op 6 juni weer voetballen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Grieken op 6 juni weer op veld

17:25 uur De Griekse voetbalcompetitie in de hoogste afdeling gaat op 6 juni weer van start. Dat hebben de clubs besloten. Wel moeten de gezondheidsautoriteiten nog toestemming geven, maar volgens de media in het land is dat een formaliteit. De regering is de maatregelen met betrekking tot het coronavirus aan het versoepelen.

In Griekenland zit het reguliere seizoen er al op, maar moeten de prijzen in diverse play-offs nog worden verdeeld. In de bekercompetitie moeten nog drie duels worden gespeeld.

Voetbal: Glasgow volgend jaar weer speelstad EK

14.30 uur: Glasgow is ook volgend jaar een van de speelsteden van het EK voetbal. De Schotse autoriteiten voelden zich geroepen om dat te benadrukken, na speculaties dat Glasgow mogelijk zou afvallen. Afgelopen week heeft het lokale organisatiecomité de formele bevestigingsbrief naar de Europese federatie UEFA gestuurd. Het is de bedoeling dat op Hampden Park in Glasgow drie groepswedstrijden en een duel uit de achtste finales worden gespeeld.

Het EK zou komende zomer in twaalf verschillende landen worden gehouden, maar vanwege het coronavirus is het toernooi een jaar uitgesteld. De UEFA wil de eindronde in principe in dezelfde twaalf steden afwerken. De Europese bond moet echter in alle landen met de autoriteiten nieuwe afspraken maken. Inmiddels is met negen landen en steden alles geregeld.

American Football: Gearresteerde spelers op borgtocht vrij

08.32 uur: De American footballers Deandre Baker en Quinton Dunbar zijn op borgtocht vrijgelaten. De twee spelers uit de NFL betaalden respectievelijk 200.000 en 100.000 dollar om de gevangenis te mogen verlaten. De 22-jarige Baker en de 5 jaar oudere Dunbar hadden zichzelf zaterdag aangegeven bij de politie, nadat een arrestatiebevel tegen hen was uitgevaardigd.

De cornerbacks van respectievelijk New York Giants en Seattle Seahawks worden verdacht worden van deelname aan een gewapende overval tijdens een huisfeestje in Miramar (Florida). Volgens de politie waren de feestgangers in de nacht van woensdag op donderdag aan het kaarten en videogamen toen er ruzie ontstond. Baker zou daarbij een pistool hebben getrokken en met hulp van Dunbar en een andere handlanger een aantal aanwezigen hebben beroofd. De buit zou ongeveer 10.000 dollar (circa 9200 euro) zijn geweest, plus een aantal dure horloges ter waarde van ongeveer 25.000 dollar.

Volgens de advocaten van de twee beschuldigde NFL-spelers hebben getuigen inmiddels een verklaring ondertekend waarin zij aangeven dat zowel Baker als Dunbar niets met de gewapende overval te maken had.

Golf: Toppers halen ruim 5 miljoen euro op met benefiettoernooi

07.37 uur: Vier topgolfers hebben bij elkaar ruim 5 miljoen euro opgehaald voor organisaties die zich inzetten voor bestrijding van het coronavirus. Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler en Matthew Wolff namen het in teams van twee tegen elkaar op in Florida, op de banen van de Seminole Golf Club. Het benefiettoernooi werd live uitgezonden op de Amerikaanse tv.

McIlroy en Johnson pakten de winst, al was daar wel een tiebreak voor nodig. De Noord-Ierse nummer 1 van de wereld wist de bal op de achttiende hole dichter bij het putje te slaan dan Wolff. McIlroy en Johnson verdienden daardoor 1,85 miljoen dollar (omgerekend 1,7 miljoen euro) aan de foundation die zich inzet voor verpleegkundigen. Fowler en Wolff kregen ruim 1 miljoen euro, bedoeld voor een Amerikaanse gezondheidsorganisatie. Een grote verzekeraar keerde ook nog eens 1 miljoen aan bonussen uit. Tijdens het golftoernooitje kwam daarnaast bijna 2 miljoen binnen aan donaties van grote bedrijven en tv-kijkers.

„Het was geweldig om te doen en fijn om weer op de baan te staan”, zei McIlroy, winnaar van vier majors. „Het voelde natuurlijk anders dan normaal. Als je niet voor je eigen geld speelt, maar voor het geld voor iemand anders en ook nog eens voor deze zaak, dan legt dat extra druk op je. Ik ben trots dat ik deel kon uitmaken van een evenement om de mensen op zondagmiddag thuis te vermaken en om geld in te zamelen voor de mensen die het echt nodig hebben.”

De spelers hadden geen hulp van een caddie en moesten dus zelf hun spullen dragen. Onderling moesten ze ook afstand bewaren. „Af en toe wilde ik Dustin een high five geven na een goede bal, maar dat kan natuurlijk niet. Daar moeten we maar even aan wennen”, aldus McIlroy.