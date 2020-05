Sport Kort: Topgolfers halen miljoenen op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Toppers halen ruim 5 miljoen euro op met benefiettoernooi

07.37 uur: Vier topgolfers hebben bij elkaar ruim 5 miljoen euro opgehaald voor organisaties die zich inzetten voor bestrijding van het coronavirus. Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler en Matthew Wolff namen het in teams van twee tegen elkaar op in Florida, op de banen van de Seminole Golf Club. Het benefiettoernooi werd live uitgezonden op de Amerikaanse tv.

McIlroy en Johnson pakten de winst, al was daar wel een tiebreak voor nodig. De Noord-Ier wist de bal op de achttiende hole dichter bij het putje te slaan dan Wolff. McIlroy en Johnson verdienden daardoor 1,85 miljoen dollar (omgerekend 1,7 miljoen euro) aan de foundation die zich inzet voor verpleegkundigen. Fowler en Wolff kregen ruim 1 miljoen euro, bedoeld voor een Amerikaanse gezondheidsorganisatie. Tijdens het golftoernooitje kwam nog eens bijna 2 miljoen binnen aan donaties van grote bedrijven en tv-kijkers.