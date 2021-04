Conor McGregor kan op 10 juli revanche nemen tegen Dustin Poirier

Na het vertrek van Khabib Nurmagomedov is Poirier de hoogst geplaatste vechter in de lightweight klasse van de UFC, maar het is nog niet duidelijk wanneer Poirier een nieuwe gooi naar de titel gaat doen. Eerst strijden in mei Michael Chandler en Charles Olivieira tegen elkaar om uit te maken wie de titel van Nurmagomedov overneemt.

Maar eerst gaat Poirier dus de strijd aan met McGregor. Beide mannen vochten twee keer eerder tegen elkaar en mochten zich beiden een keer winnaar noemen. In 2014, toen nog in het vedergewicht, won McGregor. En eerder dit jaar was Poirier te sterk, door McGregor knock-out te slaan.

Dat was The Notorious nog niet eerder in zijn MMA-carrière overkomen, dus er is weinig inlevingsvermogen voor nodig om te bedenken dat McGregor staat te popelen om revanche te nemen.