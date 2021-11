Live Eredivisie: Ajax zit op rozen tegen RKC: 0-3

Premium Voetbal

Moeilijke week Frank Wormuth bij Heracles: ’Heel beklemmende situatie’

Heracles Almelo heeft een emotionele week achter de rug. Het nieuws dat speler Rai Vloet betrokken is geweest bij een ernstig auto-ongeval op de A4, waarbij een vierjarig jongetje om het leven is gekomen, is hard aangekomen in Almelo. Vloet is verdachte van het ongeval, waarbij alcohol in het spel w...