Live Eredivisie: FC Twente gaat op bezoek bij Sparta

Om 18.45 uur gaat FC Twente op bezoek bij Sparta. De huidige nummer zes van de Eredivisie hoopt in Rotterdam drie punten te pakken en zo de aansluiting met de subtop te blijven vinden.

AZ

AZ neemt het later op de avond, vanaf 20.00 uur, in eigen huis op tegen NEC. Van de 33 eerdere ontmoetingen tussen AZ en NEC in Alkmaar won de thuisploeg er zestien. NEC, dat vier keer won, was voor het laatst succesvol in 2015. Destijds was de Belg Anthony Limbombe met twee treffers de grote smaakmaker (2-3).

AZ is normaal gesproken een team dat meedoet om de bovenste plaatsen in de Eredivisie, maar met de huidige elfde plaats presteert het elftal van trainer Pascal Jansen matig. NEC, dat vorig seizoen promoveerde, doet het met drie punten meer en een zevende plaats zelfs beter.

PSV

PSV heeft de eerste plaats in de Eredivisie in handen genomen. De Eindhovenaren versloegen Vitesse met 2-0. Voor PSV betekende het de derde overwinning op rij in de competitie. Ajax kan zondag bij winst op RKC Waalwijk de koppositie weer overnemen.

Programma zaterdag

16.30 uur: PSV - Vitesse 2-0

18.45 uur: Sparta - FC Twente

20.00 uur: AZ - NEC

21.00 uur: Heracles Almelo - Fortuna Sittard

Feyenoord-trainer Arne Slot.

Feyenoord

Zondag komen Feyenoord en Ajax in actie. De Rotterdammers krijgen PEC Zwolle op bezoek. Arne Slot heeft een mooie historie bij die club. De huidige Feyenoord-trainer speelde in zijn loopbaan elf jaar voor de club uit Overijssel. Hij kwam 266 wedstrijden in actie voor PEC en maakte daarin 73 doelpunten.

Bij de Zwollenaren zit in De Kuip een nieuwe trainer op de bank. Na het vertrek van Art Langeler, die deze week opstapte, is het de beurt aan Dick Schreuder. De coach komt over van Vitesse, waar hij assistent-trainer was.

Programma zondag

12.15 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen

14.30 uur: Feyenoord - PEC Zwolle

14.30 uur: SC Heerenveen - Willem II

16.45 uur: RKC Waalwijk - Ajax

20.00 uur: Cambuur Leeuwarden - FC Utrecht

