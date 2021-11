Live Eredivisie: Go Ahead en FC Groningen trappen voetbalzondag af

De voetbaldag wordt geopend in Deventer. Daar ontvangt het verrassend goed presterende Go Ahead Eagles het worstelende FC Groningen.

Feyenoord

Zondag komen Feyenoord en Ajax in actie. De Rotterdammers krijgen PEC Zwolle op bezoek. Arne Slot heeft een mooie historie bij die club. De huidige Feyenoord-trainer speelde in zijn loopbaan elf jaar voor de club uit Overijssel. Hij kwam 266 wedstrijden in actie voor PEC en maakte daarin 73 doelpunten.

Bij de Zwollenaren zit in De Kuip een nieuwe trainer op de bank. Na het vertrek van Art Langeler, die deze week opstapte, is het de beurt aan Dick Schreuder. De coach komt over van Vitesse, waar hij assistent-trainer was.

PSV wint ook met volle ziekenboeg van Vitesse

PSV heeft de eerste plaats in de Eredivisie in handen genomen. De Eindhovenaren versloegen Vitesse met 2-0. Voor PSV betekende het de derde overwinning op rij in de competitie. Ajax kan zondag bij winst op RKC Waalwijk de koppositie weer overnemen.

FC Twente wint op Het Kasteel

FC Twente won zaterdag op bezoek bij Sparta. Een late rake strafschop van Ricky van Wolfswinkel bezorgde de Tukkers drie punten.

AZ niet langs NEC

AZ liep in eigen huis averij op tegen NEC. Lang leek het zelfs een nederlaag te worden voor de ploeg van Pascal Jansen, maar de slotfase werd de zege veiliggesteld.

Programma zaterdag

16.30 uur: PSV - Vitesse 2-0

18.45 uur: Sparta - FC Twente 0-1

20.00 uur: AZ - NEC 1-1

21.00 uur: Heracles Almelo - Fortuna Sittard 1-1

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Feyenoord-trainer Arne Slot. Ⓒ HH/ANP

Programma zondag

12.15 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen

14.30 uur: Feyenoord - PEC Zwolle

14.30 uur: SC Heerenveen - Willem II

16.45 uur: RKC Waalwijk - Ajax

20.00 uur: Cambuur Leeuwarden - FC Utrecht

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.