Bevestiging: ook Franse Grand Prix afgelast

De race op Paul Ricard stond voor 28 juni op de rol, maar in Frankrijk zijn alle grote evenementen verboden tot half juli en gelden er nog zeer strenge reisrestricties. „Het is onmogelijk om het evenement te organiseren”, stelt Eric Boullier, directeur van de Franse Grand Prix. „Onze ogen zijn al gericht op de zomer van 2021, om onze toeschouwers dan een nog origineler evenement voor te schotelen.”

Op 5 juli staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. De Formule 1 hoopt daar te starten. Zonder publiek en media en met naar verwachting minder dan 2000 aanwezige personen. Opzet is om een week later nog een race te rijden op de Red Bull Ring. Mogelijk worden er later in de zomer ook nog een of meerdere races gereden in Engeland, op Silverstone. Circuitbaas Stuart Pringle heeft inmiddels al een brief gestuurd naar tickethouders dat, als er een race wordt georganiseerd, dit zonder publiek zal zijn.