FC Emmen op glad ijs met aanmoedigingspremie voor Fortuna Sittard

Emmen klom met 21 punten uit elf duels op van de laatste plaats naar plek zestien, waarmee het de play-offs in zou moeten om degradatie te ontlopen. Emmen wil zich rechtstreeks handhaven en wilde zichzelf een handje helpen in die strijd. Wanneer Emmen zelf wint van het al gedegradeerde VVV, volstaat elk puntenverlies van Willem II tegen Fortuna. Speelt Emmen onverhoopt gelijk, dan volstaat alleen een Tilburgse nederlaag met drie goals of meer verschil. Willem II heeft een doelsaldo van plus drie ten opzichte van Emmen en kent een beter onderling resultaat.

Aanmoedigingspremies

Aanmoedigingspremies zijn overigens van alle tijden. Meestal worden deze aangeboden vanuit derde partijen. Sponsoren die invloed proberen uit te oefenen voor hun club en geld, producten of diensten aanbieden. De club zelf staat er dan buiten. Een sponsor van PSV beloofde de spelers van De Graafschap bijvoorbeeld een destijds gloednieuwe iPhone 7, voorafgaand aan de 1-1 tegen Ajax, die PSV op de slotdag de titel opleverde. Maar ook dit mag niet meer, dus FC Emmen kan hoe dan op een onderzoek van de onafhankelijk aanklager van de KNVB rekenen.

Artikel 57 schrijft voor dat zo’n overeenkomst tussen clubs onderling niet mag worden gesloten. Het is ook de reden dat Fortuna de manoeuvre vanuit Emmen kenbaar heeft gemaakt. Stel dat zij ’per ongeluk’ winnen in Tilburg, dan moet duidelijk zijn dat zij niet beïnvloed zijn geweest. Fortuna is dan niet strafbaar. Dat zij de toenadering aanhangig maken, lijkt erop te duiden dat zij niet door een derde partij, maar door Emmen zelf benaderd zijn. Emmen is daarmee mogelijk alsnog niet strafbaar, omdat er simpelweg geen sprake is van een overeenkomst.

Voorheen werden aanmoedigingspremies ook gedoogd. „De commissie is van oordeel dat van spelers altijd mag worden verwacht dat zij hun uiterste best doen; door het aanbieden van een aanmoedigingspremies ontstaat derhalve geen situatie die verboden zou moeten zijn”, liet de KNVB in oktober 2007 weten, na een langdurig onderzoek van de tuchtcommissie van de bond aangaande de winst van Excelsior tegen AZ (3-2), dat PSV medio 2007 alsnog de landstitel opleverde door een doelpunt verschil in positieve zin ten opzichte van het doelsaldo van Ajax. De priemende vinger ging destijds richting de Amsterdammers.