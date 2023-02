Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Van Makkelie mag meer geëist worden’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Veelgehoord: de beste scheidsrechter moet de beste wedstrijden fluiten. Een prima uitgangspunt in het topvoetbal. Maar wie is de beste scheidsrechter? In Nederland draagt Danny Makkelie dat stempel. Internationaal het hoogst genoteerd en namens de KNVB vaste klant in de Champions League. Ook de Nederlandse vertegenwoordiger op het afgelopen WK bij Spanje-Duitsland en Argentinië-Polen.