Jumbo-Visma scoort op alle fronten in Tour

Wout van Aert laat in etappe tien iedereen achter zich in de sprint.

PARIJS - Het begon met champagne in Brussel en het eindigde met champagne in Parijs. Hoewel er op de Champs Elysées werd gehoopt op een vijfde ritzege met Dylan Groenewegen, die voor de derde maal werd geklopt door Caleb Ewan, was er voor Jumbo-Visma tóch voldoende reden om flink feest te vieren in de lichtstad. Met Steven Kruijswijk als stralend middelpunt, nadat hij eindelijk zijn droom had waargemaakt met een podiumplek in een grote ronde, en nog wel de gróótste ronde.