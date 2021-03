Exclusief interview: Max Verstappen denkt met weemoed terug aan 2016

Hij is in rap tempo uitgegroeid tot een van de belangrijkste exportproducten. Niet alleen van topsportland Nederland, maar van de hele Formule 1. De man die Lewis Hamilton dit jaar van zijn achtste wereldtitel wil afhouden is bovenal een liefhebber. Of het nu als vierjarige in een kart is, bijna twintig jaar later in de koningsklasse van de autosport óf zoals afgelopen winter in een GT-auto op het circuit in Barcelona met onder anderen zijn vader Jos. Altijd is er die twinkeling in de ogen van Max Verstappen (23) na een geslaagde actie.

Dat betekent niet dat Verstappen niets heeft aan te merken op de huidige situatie in de koningsklasse van de autosport. Grootste euvel? Het gebrek aan inhaalmogelijkheden, toch de essentie van de racerij. „De auto’s zijn nu gewoon te breed”, legt hij uit. „Daardoor kan je ook niet heel veel andere lijnen rijden, als je achter iemand anders zit.”

Zoek de verschillen! Max Verstappen kijkt enigszins jaloers naar de bolide van onder anderen David Coulthard in 2006. „Die auto’s zagen er écht goed uit.” Ⓒ Getty Images

Het benaderen van een voorganger, laat staan het inhalen, is een bekend probleem in de Formule 1. Sinds 2017 zijn de auto’s een stuk breder én sneller geworden. Wie kort achter een concurrent positie heeft gekozen, verliest volgens berekeningen door de verstoorde luchtstroom liefst vijftig procent aan downforce (neerwaartse druk). Verstappen denkt zelfs dat het nog meer is. „Je kan dan totaal niet aansluiten en hebt geen balans meer in de auto. Ik kwam onlangs op YouTube een filmpje tegen uit 2016. Toen verbaasde ik mezelf erover hoe veel er geracet werd in dat jaar. Dat kon ik me totaal niet meer herinneren. Toen waren de auto’s ook nog een stuk smaller.”

"De auto’s uit 2006 en 2007 zagen er écht goed uit"

In dat seizoen, het jaar van Verstappens eerste overwinning in Barcelona, waren er gemiddeld 46,7 inhaalacties per race. Vorig jaar lag dat aantal op 31,4. Verstappen: „Het breder maken van de auto’s is niet goed geweest voor het race-aspect. Wel voor het pure rijgevoel, we hebben nu veel meer grip. Wat belangrijker is? Haha, voor mij als coureur hoe het aanvoelt, maar voor de fans natuurlijk het race-aspect.”

Verstappen heeft nooit idolen gehad. Of posters op zijn kamer van coureurs of andere topsporters. Een duidelijke voorkeur wat Formule 1-auto’s betreft, heeft hij wél. „De auto’s van 2004 tot en met 2008 vond ik echt heel mooi om te zien. Mijn favorieten zijn die van de jaren 2006 en 2007. Geen team in het bijzonder, maar over het algemeen zagen die auto’s er écht goed uit. Ze waren een stuk kleiner, smaller en lichter dan nu. Dat helpt enorm, want er was veel meer actie op de baan.”

David Coulthard in 2006 in de Red Bull Ⓒ Getty Images

De Formule 1 introduceerde in 2011 niet voor niets het drag reduction system (DRS) om inhalen te bevorderen. Een coureur kan, als hij binnen een seconde van zijn voorganger zit, de achtervleugel openklappen om zo meer snelheid op het rechte stuk te genereren. Vele betrokkenen kijken ook reikhalzend uit naar de revolutie van volgend jaar, als de auto’s kortweg een stuk minder complex worden, wat moet resulteren in meer gevechten op de baan.

"Ik zag pas een filmpje uit 2016 en was verbaasd hoeveel er toen geracet werd"

Verstappen wil dat overigens nog zien. „Bij de beste teams zitten de slimste mensen. Die verzinnen altijd wel iets, waardoor ze weer een voorsprong hebben op de rest. Dan duurt het weer een paar jaar voordat de andere teams dichterbij zijn gekomen. Dat is ook het probleem. Als je regels op een gegeven moment lang aanhoudt, schuiven teams vanzelf dichter naar elkaar toe. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit als je het elke vier of vijf jaar weer gaat veranderen. Ik denk dat de sport daarin nog steeds een beetje zoekende is. Als het allemaal goed loopt en er zijn veel fabrikanten geïnteresseerd, kan je alles hetzelfde houden en hoef je geen heel grote dingen aan te passen. In die nieuwe auto’s van volgend jaar gaan we een stuk langzamer, maar het probleem is dan denk ik nog steeds de breedte ervan.”

De Red Bull-coureur begrijpt de komende ommezwaai overigens wel. Met name voor motorfabrikanten zijn de huidige krachtbronnen te gecompliceerd. Niet voor niets wordt het huidige reglement na dit jaar ’bevroren’, tot aan de introductie van nieuwe krachtbronnen in 2025. De Formule 1 hoopt dan nieuwe fabrikanten te enthousiasmeren voor een (r)entree. „Nu is het inderdaad veel te ingewikkeld en willen anderen niet instappen. Het is ook veel te duur. Dat hopen ze in de toekomst te verminderen.”

Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn zevende Formule 1-seizoen. „Inhalen is een stuk lastiger geworden.” Ⓒ RED BULL CONTENT POOL & GETTY IMAGES

Zoals gezegd is Verstappen een liefhebber. Als kind in de schoolbanken – niet bepaald zijn favoriete activiteit – heeft hij de verveling geregeld proberen tegen te gaan door circuits te tekenen in een schriftje. Precies zoals hij ze voor ogen had. En heeft.

De Limburger is fan van het dik zeven kilometer lange Spa-Francorchamps. Hij houdt sowieso van technische circuits, met snelle bochten. Bijkomend nadeel van de huidige auto’s is evenwel dat op circuits veel van dat soort bochten ’makkelijk’ vol gas te nemen zijn.

„Op het ene circuit kan je natuurlijk makkelijker inhalen dan op het andere. Vorig jaar hebben we op old school-banen als Imola, Mugello en de Nürburgring gereden. Dat is gewoon heel mooi. Op bijvoorbeeld Mugello was ik positief verrast over de inhaalacties. Ik vond het in 2014 als Formule 3-coureur ook geweldig om in Macau te rijden. Maar dat gaat met een Formule 1-auto niet lukken, haha.”

Verstappen reed er toen de Grand Prix op het fameuze, smalle stratencircuit. Vanaf de 24e startpositie rukte hij op naar plek zeven. Het was zijn laatste race voordat hij in de Formule 1 debuteerde namens het toenmalige Toro Rosso.

Van een goede inhaalactie maakt zijn hart een sprongetje. Al zou Verstappen het ook niet erg vinden als hij elke race vanaf pole position moederziel alleen richting een overwinning rijdt. Alleen de winst telt immers. „Als het lastig inhalen is, weet je dat je tijdens sommige wedstrijden een beetje vastzit. Dan moet je het op een andere manier proberen. Strategisch dus. Iemand proberen in te halen met een goed uitgekiende pitstop. In 2016 kon je iemand nog echt inhalen op het circuit. Nu soms ook nog wel, maar het is een stuk lastiger geworden.”

Lastiger, maar niet onmogelijk. Als er iemand is die dat heeft bewezen, is het Max Verstappen wel.

In de Formule 1-podcast van de Telegraaf bespreken voormalig coureur Christijan Albers & verslaggever Erik van Haren het positieve gevoel dat er heerst bij Red Bull Racing na de eerste testdagen: