Ongevaccineerde olympisch kampioene nú al naar China voor quarantaine

De olympisch kampioene van Sotsji 2014 op de parallel reuzenslalom gaat eerst drie weken in quarantaine. Dat is verplicht voor alle deelnemers aan de Olympische Spelen die ongevaccineerd zijn.

De 34-jarige Kummer zegt „persoonlijke redenen” te hebben om zich niet te laten vaccineren. „Een quarantaineperiode is het logische gevolg”, zegt de snowboardster op de website van de Zwitserse bond. „Ik respecteer de regels van de autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité. Ik ga me nu volledig focussen op mijn sportieve doelen op de Spelen in Beijing; op al het andere heb ik geen invloed.”

Kummer heeft voldaan aan de nationale kwalificatie-eisen voor deelname aan de Spelen, maar de Zwitserse bond moet de selectie nog samenstellen. De bond beslist na de wereldbekerwedstrijden van deze week in Oostenrijk welke snowboardsters deel uitmaken van de ploeg. Kummer kan daar echter niet op wachten omdat ze 21 dagen in quarantaine moet in Beijing en vliegt daarom alvast naar China.