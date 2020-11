Dinamo Kiev mist negen spelers tegen Barcelona wegens corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Dinamo Kiev mist door corona negen spelers tegen FC Barcelona

18:06 uur Dinamo Kiev mist woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League negen spelers vanwege het coronavirus. Dat meldde de voetbalclub uit Oekraïne maandag na de nieuwste testronde.

Trainer Mircea Lucescu van Dinamo had al weinig te kiezen. Hij mist ook nog eens vier spelers vanwege blessures en schorsingen.

Dinamo Kiev verloor het eerste duel met 2-0 van Juventus en speelde daarna gelijk (2-2) tegen Ferencvaros. Barcelona leidt de poule met zes punten uit twee duels.

18:00 uur Koen de Kort langer bij Trek-Segafredo

Wielrenner Koen de Kort blijft nog zeker 2 jaar in dienst bij Trek-Segafredo. De teamleiding heeft laten weten dat de Nederlandse routinier zijn contract heeft verlengd, mede omdat hij gezien wordt als de wegkapitein, die zijn ervaring op de jongeren kan overbrengen. De Kort (38) is momenteel actief in de Ronde van Spanje.

Bij de Amerikaanse WorldTour-formatie Trek-Segafredo verlengden vijf renners hun verbintenis. Dat waren verder de Let Tom Skujins en de Italianen Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca en Matteo Moschetti. Ook bij hen ging het om een contract voor 2 seizoenen.

„Nu dit bizarre seizoen bijna afgelopen is, vonden we het belangrijk een signaal van vertrouwen naar de renners te sturen”, zegt algemeen manager Luca Guercilena. „Jaar na jaar zien we ons project groeien, met steeds betere resultaten, zeker dit seizoen. We kiezen dan ook voor continuïteit, met een mix van jeugd en ervaring.”

Handbal: Iso Sluijters en Luc Steins missen Turkije

17:06 uur Handballers Luc Steins en Iso Sluijters ontbreken in het Nederlands team voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Oranje treft de Turken woensdag in Almere in de kwalificatiereeks voor de Europese eindronde van 2022 in Hongarije en Slowakije.

Steins, wiens broer Ivo ook in de Nederlandse selectie zit, is geblesseerd. Sluijters voelt zich niet fit genoeg om in actie te komen. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft Jorn Smits en Tom Jansen opgeroepen als vervangers.

Oranje zou het komende zondag opnemen tegen Polen, maar die EK-kwalificatiewedstrijd in de Poolse stad Plock is afgelast en wordt gespeeld op een nader te bepalen datum.

Voetbal: FC Emmen akkoord met één duel schorsing voor Jansen

15:46 uur FC Emmen kan zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse niet beschikken over Anco Jansen. De eredivisieclub is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB van twee duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Jansen kreeg zondag een rode kaart tegen Feyenoord. Scheidsrechter Björn Kuipers vond dat de aanvallende middenvelder veel te hard een duel met Mark Diemers inging en stuurde hem van het veld.

Emmen verloor het duel met tien man in blessuretijd: 2-3.

Voetbal: Belgische voetbalinternational half jaar aan kant

14:31 uur Enkele weken na zijn debuut in het Belgische voetbalelftal heeft Zinho Vanheusden een zware knieblessure opgelopen. De 21-jarige aanvoerder van Standard Luik verdraaide zondag zijn rechterknie tijdens het duel met KV Oostende. Onderzoek wees uit dat Vanheusden zijn voorste kruisband heeft gescheurd.

De talentvolle Belg moet een operatie ondergaan en staat zo’n zes maanden aan de kant. De kans is klein dat hij op tijd fit is voor het EK van volgend jaar. Vanheusden debuteerde vorige maand als basisspeler bij de ’Rode Duivels’ in de oefeninterland tegen Ivoorkust.

Vanheusden blesseerde zich bij een duel in het strafschopgebied met Makhtar Gueye, de spits van Oostende. Gueye scoorde terwijl Vanheusden gillend van de pijn op de grond lag, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Standard Luik, dat op de derde plaats staat in de Belgische competitie, won het duel met 1-0.

Voetbal: PEC Zwolle-voorzitter neemt na dit seizoen afscheid

11.33 uur In de zomer van 2021 neemt Adriaan Visser afscheid van zijn voorzittersfunctie bij PEC Zwolle. Visser, ruim 12 jaar actief bij Zwolle, legt ook zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Regio Zwolle United naast zich neer.

„Dit is een weloverwogen beslissing. Tegen de tijd van mijn afscheid ben ik 70 jaar. Daarnaast vragen mijn overige werkactiviteiten, onder meer als spin-off van de coronacrisis, steeds meer aandacht”, laat Visser weten in een persbericht van de Zwolse club. „Ondanks mijn aanstaande vertrek, wil ik benadrukken de komende periode met volle toewijding te werken aan het realiseren van een tiende seizoen op rij in de Eredivisie voor onze mooie club. Ook zal ik mij blijven inzetten de gevolgen van de coronacrisis voor PEC Zwolle zoveel mogelijk te beperken en de verdere implementatie van het ondernemingsplan te borgen.”

Zwemmen: Zwemmers strijden in Rotterdam om olympische tickets

11.23 uur: De zwemtop strijdt van 3 tot en met 6 december in de Rotterdam Qualification Meet om tickets voor de Olympische Spelen. Voor alle Nederlandse topzwemmers staat het verdienen of behouden van tickets voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2021 op het programma. Ze krijgen in het Rie Mastenbroekzwembad, waar geen publiek welkom is, de kans om aan de limieten te voldoen.

Gedurende de coronapandemie zijn meerdere grote zwemtoernooien afgelast. De EK langebaan in Boedapest werden verplaatst naar mei volgend jaar, de WK kortebaan in Abu Dhabi verhuisden van december naar eind 2021.

„We zijn ontzettend blij met onze trouwe partners in Rotterdam, die het ondanks de moeilijke omstandigheden tóch mogelijk maken deze wedstrijd te organiseren”, zegt technisch directeur André Cats. „Het is voor onze topzwemmers geweldig als ze op hoog niveau tegen elkaar kunnen racen in een schitterende topsportaccommodatie.”

Peter Blangé, directeur Rotterdam Topsport, is eveneens enthousiast. „We mogen de nationale zwemtop hiermee weer een podium bieden en in lastige tijden is dat een mooie opsteker voor zowel de zwemmers als de sportliefhebbers.”

Voetbal: Bayern trekt contractaanbieding Alaba in

10.38 uur: Bayern München heeft de aanbieding voor een nieuw contract voor David Alaba ingetrokken. Dat heeft voorzitter Herbert Hainer laten optekenen. Voor de 28-jarige Alaba, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, lag een nieuw vijfjarig contract klaar.

„We hebben David en zijn adviseur een tijdje geleden een heel goed aanbod gedaan. Tijdens het laatste gesprek hebben we aangegeven dat we eind oktober duidelijkheid wilden. We hadden tot dit weekend nog niets vernomen en hebben daarom contact opgenomen met zijn adviseur”, aldus Hainer tegenover lokale media. „Het antwoord luidde dat het aanbod niet naar wens was en dat wij er nog eens over na moesten denken. We hebben toen besloten het aanbod helemaal in te trekken.”

Alaba speelt al sinds 2008 bij Bayern. Hij won met de club twee keer de Champions League, dit jaar en in 2013. De verdediger vierde in München ook al negen landtitels.

Voetbal: Southampton tijd zonder topscorer Danny Ings

08.01 uur: Southampton moet het enige tijd stellen zonder spits Danny Ings. De 28-jarige spits heeft zondag een knieblessure opgelopen. Hoe lang hij uit de roulatie is, is nog niet bekend.

„Het zag er niet goed uit. Hij overstrekte zijn knie en dit is altijd gevaarlijk. Ik hoop dat het niet al te erg is, maar hij riep meteen ’mijn knie’. Het is momenteel niet opgezwollen, maar we zullen het moeten bekijken en een scan laten maken”, zei de Oostenrijkse trainer Ralph Hasenhüttl.

Ings, die van 2015 tot 2018 bij Liverpool speelde, heeft dit seizoen al vijf keer gescoord. Southampton staat vierde, met dertien punten uit zeven duels.

Zondag won Southampton met 4-3 van Aston Villa. Ook Ryan Bertrand en Jan Bednarek vielen in de uitwedstrijd geblesseerd uit.

Darts: Peter Wright pakt Europese titel

07.00 uur: Peter Wright heeft de Europese titel gewonnen. De 50-jarige Schotse wereldkampioen was zondagavond in de finale in Oberhausen met 11-4 te sterk voor de Engelsman James Wade. Wright stijgt door zijn eindzege naar de tweede plaats op de wereldranglijst en is Gerwyn Price uit Wales voorbij.

Michael van Gerwen is nog altijd de nummer 1 van de wereld. De Brabander verloor bij het EK in de achtste finale. Dirk van Duijvenbode strandde in de kwartfinale.