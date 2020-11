Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Leicester tweede in Premier League na winst bij Leeds

23.06 uur: Leicester City is in de Premier League geklommen naar de tweede plaats. De formatie van coach Brendan Rodgers deed dat door te winnen bij het gepromoveerde Leeds United, 1-4. Op de ranglijst heeft Leicester een punt achterstand op koploper Liverpool.

Hoewel de eerste kans meteen al voor Leeds was kwam Leicester al na 2 minuten op voorsprong. Harvey Barnes scoorde, nadat Jamie Vardy het overzicht behield. Aan de treffer was een slechte terugspeelbal van Robin Koch vooraf gegaan.

Na iets meer dan 20 minuten liepen de gasten verder uit door een treffer van Youri Tielemans. De Belg scoorde in de rebound, nadat doelman Illan Meslier eerst nog een kopbal van Vardy had gekeerd.

Meteen na rust kwam Leeds terug door een doelpunt van Stuart Dallas. Even later schoot Pablo Hernández namens de thuisclub op de kruising. Een kwartier voor tijd liep Leicester via Vardy weer verder uit. De aanvaller scoorde na een fraai 'stiftje' van Cengiz Ünder. Tielemans scoorde vervolgens nog uit een strafschop.

Pascal Struijk bleef bij Leeds op de bank.

Eerder op de avond boekte Fulham de eerste overwinning van het seizoen door West Bromwich Albion te verslaan, 2-0.

Voetbal: Union Berlin slaat in slotfase toe bij Hoffenheim

22.31 uur: 1. FC Union Berlin heeft zich in de Bundesliga wat opgewerkt in de middenmoot door te winnen bij Hoffenheim. De formatie deed dat met 1-3. Op de ranglijst heeft Berlin nu een voorsprong van 2 punten op de tegenstander.

De club uit de Duitse hoofdstad kwam na een uur op voorsprong, door een benutte strafschop van Max Kruse. Kort daarvoor was Robert Skov van de thuisclub met een rode kaart weggestuurd. Met een man minder kwam Hoffenheim in de 80e minuut dankzij Munas Dabbur op 1-1.

Joel Pohjanpalo zorgde er vervolgens voor dat de bezoekers opnieuw op voorsprong kwamen. De Fin, net een paar minuten in het veld, deed dat in de rebound. Cedric Teuchert, ook een invaller, maakte er nog 1-3 van.

Joshua Brenet bleef bij Hoffenheim op de bank. Sheraldo Becker deed hetzelfde bij de tegenstander.

Voetbal: Inter zonder Lukaku naar Real Madrid

22.12 uur: Romelu Lukaku is niet op tijd fit om in de Champions League met Inter tegen Real Madrid te spelen. De Belgisch international is in Milaan achtergebleven. De topscorer blesseerde zich vorige week dinsdag bij Shakhtar Donetsk (0-0), waardoor hij het afgelopen weekeinde al ontbrak in de competitiewedstrijd tegen Parma.

Inter (2 punten) en Real (1) hebben een tegenvallende eerste twee wedstrijden achter de rug in de Champions League. De wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in Estadio Alfredo di Stefano, het kleinere stadion waar de Spanjaarden in deze coronatijden de thuiswedstrijden van het kampioenenbal afwerken.

Antonio Conte, de coach van Inter, verwacht een lastige wedstrijd. „Real heeft een sterk team, gebouwd om te winnen. De geschiedenis toont tot wat ze in staat zijn in de Champions League. Ze hebben veel grote spelers. Maar als wij op ons best zijn hebben we zeker ook kansen.”

Conte speelde bij Juventus nog samen met Zinedine Zidane, de Franse coach van Real Madrid.

Voetbal: Slechts 4 positieve coronatests in Premier League

21.19 uur: Bij tests op het nieuwe coronavirus zijn in de afgelopen week in de Premier League vier voetballers of stafleden positief bevonden. Namen zijn niet bekend, ook niet of zich spelers onder de betreffende personen bevinden. De betrokkenen gaan tien dagen in quarantaine.

Tussen 26 oktober en 1 november werden in de Premier League 1446 tests uitgevoerd.

Voetbal: Telstar laat twee punten liggen bij Jong AZ

20.43 uur: Telstar heeft maandag nagelaten wat dichter bij de bovenste clubs in de eerste divisie te komen. Het elftal van trainer Andries Jonker kwam bij het laaggeklasseerde Jong AZ niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Doelman Jasper Schendelaar ging in de 10e minuut in de fout toen hij na een terugspeelbal te lang treuzelde. Yusuf Barasi profiteerde en maakte de 1-0. De gelijkmaker kwam kort voor rust op naam van Ilias Bronkhorst.

Telstar staat nu zevende met zestien punten, acht punten minder dan koploper Almere City FC. Jong AZ is de nummer achttien met acht punten.

Voetbal: Fulham boekt in Premier League eerste seizoenszege

20.42 uur: Fulham heeft in de Premier League de eerste overwinning van het seizoen behaald. Op het eigen Craven Cottage versloeg de Londense formatie van trainer Scott Parker West Bromwich Albion met 2-0. Fulham had tot dusverre slechts een punt gehaald bij Sheffield United (1-1). De club achterhaalde op de ranglijst West Bromwich, dat drie punten heeft.

Bobby Reid opende de score voor de thuisclub en nog voor rust maakte Ola Aina er 2-0 van.

Voetbal: FIFA-voorzitter Infantino: ik voel me al beter

19.52 uur: FIFA-voorzitter Gianni Infantino voelt zich al een stuk beter. Dat laat de Zwitser weten via een verklaring van ’s werelds overkoepelende voetbalorganisatie. „Ik heb slechts lichte symptomen”, aldus Infantino, bij wie onlangs een besmetting met het coronavirus is vastgesteld.

Sindsdien verblijft hij in quarantaine. „Ik heb ongelooflijk veel reacties gehad uit de hele wereld en dat heeft me bijzonder goed gedaan”, zegt Infantino. „Daarvoor dank ik iedereen.”

Wielrennen: Carapaz verwacht dinsdag zware tijdrit in Ronde van Spanje

19.09 uur: Richard Carapaz geniet in de Ronde van Spanje van de strijd om de rode trui. De Ecuadoraan van Ineos-Grenadiers ging de rustdag in na het heroveren van de leiderstrui in de etappe naar de top van de Angliru en kijkt vooruit naar de tijdrit van dinsdag. „Het steeds weer wisselen van de leiderstrui tussen Primoz Roglic en mij heeft de strijd om de rode trui veel spannender en leuker gemaakt”, zei Carapaz op de rustdag in La Coruña.

„Ik ga op de rustdag heel rustig aan doen, want de tijdrit van dinsdag wordt heel zwaar”, keek de winnaar van de Giro d’Italia van 2019 vooruit naar de tijdrit van 33,7 kilometer. „Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en probeer rustig te blijven. Ik denk dat ik het goed zal doen.”

Met de top vier in het klassement binnen 35 seconden van elkaar kan het nog een spannende laatste week worden in de Ronde van Spanje, al kan de tijdrit van dinsdag het klassement ook behoorlijk overhoopgooien. „Om eerlijk te zijn hebben de meeste klassementsrenners hier veel meer ervaring in het rijden van grote ronden dan ik. En Hugh Carthy heeft veel potentie”, zei hij over de verrassend sterke Brit, die de rit op de Angliru won. „In de komende dagen zal duidelijker worden waar we staan en of ik de Vuelta kan winnen. Er komen nog veel kilometers en veel bergen aan.”

Voetbal: Sport in Tsjechië komt na drie weken pauze weer op gang

19.06 uur: De sportwereld in Tsjechië komt weer in beweging. Na een pauze van drie weken vanwege het oplaaiende coronavirus, lagen alle sportevenementen voor een periode van drie weken stil.

„Voor professionele atleten is sport hun baan en we willen dat ze weer aan het werk kunnen”, zei Jan Blatny, de minister van Volksgezondheid maandag. Alle Tsjechische competities worden tot nader order achter gesloten deuren gespeeld.

Voetbal: Dinamo Kiev mist door corona negen spelers tegen FC Barcelona

18:06 uur Dinamo Kiev mist woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League negen spelers vanwege het coronavirus. Dat meldde de voetbalclub uit Oekraïne maandag na de nieuwste testronde.

Trainer Mircea Lucescu van Dinamo had al weinig te kiezen. Hij mist ook nog eens vier spelers vanwege blessures en schorsingen.

Dinamo Kiev verloor het eerste duel met 2-0 van Juventus en speelde daarna gelijk (2-2) tegen Ferencvaros. Barcelona leidt de poule met zes punten uit twee duels.

Wielrennen: Koen de Kort langer bij Trek-Segafredo

18.00 uur: Koen de Kort blijft nog zeker 2 jaar in dienst bij Trek-Segafredo. De teamleiding heeft laten weten dat de Nederlandse routinier zijn contract heeft verlengd, mede omdat hij gezien wordt als de wegkapitein, die zijn ervaring op de jongeren kan overbrengen. De Kort (38) is momenteel actief in de Ronde van Spanje.

Bij de Amerikaanse WorldTour-formatie Trek-Segafredo verlengden vijf renners hun verbintenis. Dat waren verder de Let Tom Skujins en de Italianen Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca en Matteo Moschetti. Ook bij hen ging het om een contract voor 2 seizoenen.

„Nu dit bizarre seizoen bijna afgelopen is, vonden we het belangrijk een signaal van vertrouwen naar de renners te sturen”, zegt algemeen manager Luca Guercilena. „Jaar na jaar zien we ons project groeien, met steeds betere resultaten, zeker dit seizoen. We kiezen dan ook voor continuïteit, met een mix van jeugd en ervaring.”

Zeilen: Heiner kiest voor zijn vader als coach richting Spelen

17:45 uur Nicholas Heiner neemt afscheid van zijn Britse coach Mark Andrews. De Nederlandse zeiler, die volgend jaar bij de Olympische Spelen meedoet in de Finn-klasse, gaat verder met zijn vader Roy Heiner, die vroeger ook topzeiler was. Jaap Zielhuis neemt de rol van coach over en begeleidt Nicholas Heiner tijdens de wedstrijdseries.

Heiner zegt dat de samenwerking met Andrews niet voldoende progressie opleverde.

Zielhuis en Roy Heiner speelden al een belangrijke rol spelen in het bestaande programma van Nicholas Heiner. Beiden deden bij de Spelen mee in de Finn-klasse, Heiner in 1988, 1992, 1996 en 2000 en Zielhuis in 2004. Heiner won brons in 1996 en is daarmee een van Nederlands succesvolste Finn-zeilers.

Handbal: Iso Sluijters en Luc Steins missen Turkije

17:06 uur Handballers Luc Steins en Iso Sluijters ontbreken in het Nederlands team voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Oranje treft de Turken woensdag in Almere in de kwalificatiereeks voor de Europese eindronde van 2022 in Hongarije en Slowakije.

Steins, wiens broer Ivo ook in de Nederlandse selectie zit, is geblesseerd. Sluijters voelt zich niet fit genoeg om in actie te komen. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft Jorn Smits en Tom Jansen opgeroepen als vervangers.

Oranje zou het komende zondag opnemen tegen Polen, maar die EK-kwalificatiewedstrijd in de Poolse stad Plock is afgelast en wordt gespeeld op een nader te bepalen datum.

Voetbal: FC Emmen akkoord met één duel schorsing voor Jansen

15:46 uur FC Emmen kan zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse niet beschikken over Anco Jansen. De eredivisieclub is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB van twee duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Jansen kreeg zondag een rode kaart tegen Feyenoord. Scheidsrechter Björn Kuipers vond dat de aanvallende middenvelder veel te hard een duel met Mark Diemers inging en stuurde hem van het veld.

Emmen verloor het duel met tien man in blessuretijd: 2-3.

Voetbal: Belgische voetbalinternational half jaar aan kant

14:31 uur Enkele weken na zijn debuut in het Belgische voetbalelftal heeft Zinho Vanheusden een zware knieblessure opgelopen. De 21-jarige aanvoerder van Standard Luik verdraaide zondag zijn rechterknie tijdens het duel met KV Oostende. Onderzoek wees uit dat Vanheusden zijn voorste kruisband heeft gescheurd.

De talentvolle Belg moet een operatie ondergaan en staat zo’n zes maanden aan de kant. De kans is klein dat hij op tijd fit is voor het EK van volgend jaar. Vanheusden debuteerde vorige maand als basisspeler bij de ’Rode Duivels’ in de oefeninterland tegen Ivoorkust.

Vanheusden blesseerde zich bij een duel in het strafschopgebied met Makhtar Gueye, de spits van Oostende. Gueye scoorde terwijl Vanheusden gillend van de pijn op de grond lag, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Standard Luik, dat op de derde plaats staat in de Belgische competitie, won het duel met 1-0.

Voetbal: PEC Zwolle-voorzitter neemt na dit seizoen afscheid

11.33 uur In de zomer van 2021 neemt Adriaan Visser afscheid van zijn voorzittersfunctie bij PEC Zwolle. Visser, ruim 12 jaar actief bij Zwolle, legt ook zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Regio Zwolle United naast zich neer.

„Dit is een weloverwogen beslissing. Tegen de tijd van mijn afscheid ben ik 70 jaar. Daarnaast vragen mijn overige werkactiviteiten, onder meer als spin-off van de coronacrisis, steeds meer aandacht”, laat Visser weten in een persbericht van de Zwolse club. „Ondanks mijn aanstaande vertrek, wil ik benadrukken de komende periode met volle toewijding te werken aan het realiseren van een tiende seizoen op rij in de Eredivisie voor onze mooie club. Ook zal ik mij blijven inzetten de gevolgen van de coronacrisis voor PEC Zwolle zoveel mogelijk te beperken en de verdere implementatie van het ondernemingsplan te borgen.”

Zwemmen: Zwemmers strijden in Rotterdam om olympische tickets

11.23 uur: De zwemtop strijdt van 3 tot en met 6 december in de Rotterdam Qualification Meet om tickets voor de Olympische Spelen. Voor alle Nederlandse topzwemmers staat het verdienen of behouden van tickets voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2021 op het programma. Ze krijgen in het Rie Mastenbroekzwembad, waar geen publiek welkom is, de kans om aan de limieten te voldoen.

Gedurende de coronapandemie zijn meerdere grote zwemtoernooien afgelast. De EK langebaan in Boedapest werden verplaatst naar mei volgend jaar, de WK kortebaan in Abu Dhabi verhuisden van december naar eind 2021.

„We zijn ontzettend blij met onze trouwe partners in Rotterdam, die het ondanks de moeilijke omstandigheden tóch mogelijk maken deze wedstrijd te organiseren”, zegt technisch directeur André Cats. „Het is voor onze topzwemmers geweldig als ze op hoog niveau tegen elkaar kunnen racen in een schitterende topsportaccommodatie.”

Peter Blangé, directeur Rotterdam Topsport, is eveneens enthousiast. „We mogen de nationale zwemtop hiermee weer een podium bieden en in lastige tijden is dat een mooie opsteker voor zowel de zwemmers als de sportliefhebbers.”

Voetbal: Bayern trekt contractaanbieding Alaba in

10.38 uur: Bayern München heeft de aanbieding voor een nieuw contract voor David Alaba ingetrokken. Dat heeft voorzitter Herbert Hainer laten optekenen. Voor de 28-jarige Alaba, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, lag een nieuw vijfjarig contract klaar.

„We hebben David en zijn adviseur een tijdje geleden een heel goed aanbod gedaan. Tijdens het laatste gesprek hebben we aangegeven dat we eind oktober duidelijkheid wilden. We hadden tot dit weekend nog niets vernomen en hebben daarom contact opgenomen met zijn adviseur”, aldus Hainer tegenover lokale media. „Het antwoord luidde dat het aanbod niet naar wens was en dat wij er nog eens over na moesten denken. We hebben toen besloten het aanbod helemaal in te trekken.”

Alaba speelt al sinds 2008 bij Bayern. Hij won met de club twee keer de Champions League, dit jaar en in 2013. De verdediger vierde in München ook al negen landtitels.

Voetbal: Southampton tijd zonder topscorer Danny Ings

08.01 uur: Southampton moet het enige tijd stellen zonder spits Danny Ings. De 28-jarige spits heeft zondag een knieblessure opgelopen. Hoe lang hij uit de roulatie is, is nog niet bekend.

„Het zag er niet goed uit. Hij overstrekte zijn knie en dit is altijd gevaarlijk. Ik hoop dat het niet al te erg is, maar hij riep meteen ’mijn knie’. Het is momenteel niet opgezwollen, maar we zullen het moeten bekijken en een scan laten maken”, zei de Oostenrijkse trainer Ralph Hasenhüttl.

Ings, die van 2015 tot 2018 bij Liverpool speelde, heeft dit seizoen al vijf keer gescoord. Southampton staat vierde, met dertien punten uit zeven duels.

Zondag won Southampton met 4-3 van Aston Villa. Ook Ryan Bertrand en Jan Bednarek vielen in de uitwedstrijd geblesseerd uit.

Darts: Peter Wright pakt Europese titel

07.00 uur: Peter Wright heeft de Europese titel gewonnen. De 50-jarige Schotse wereldkampioen was zondagavond in de finale in Oberhausen met 11-4 te sterk voor de Engelsman James Wade. Wright stijgt door zijn eindzege naar de tweede plaats op de wereldranglijst en is Gerwyn Price uit Wales voorbij.

Michael van Gerwen is nog altijd de nummer 1 van de wereld. De Brabander verloor bij het EK in de achtste finale. Dirk van Duijvenbode strandde in de kwartfinale.