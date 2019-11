Nederlands toptalent heeft aanbieding ManUnited in beraad

De 19-jarige buitenspeler, geboren op Curaçao en jeugdinternational van Jong Oranje, wil echter nog geen beslissing nemen. Hij wil naar eigen zeggen „alle opties openhouden.” Chong, die op Old Trafford een aflopend contract heeft, staat naar verluidt ook in de belangstelling van Juventus.

„Het is nu nog te vroeg om iets over mijn toekomst te zeggen”, liet hij weten bij FOX Sports. „United heeft me een aanbieding gedaan. Maar het seizoen is nu in volle gang. Ik ben nog steeds speler van ManUnited. Daar gedraag ik me naar en daar richt ik mezelf op. Mijn nieuwe contract zal dan uiteindelijk vanzelf wel tot stand komen.”

Chong maakte in maart van dit jaar zijn debuut in de Premier League voor Manchester United. Met Jong Oranje speelt hij donderdag de uitwedstrijd tegen Jong Gibraltar in de EK-kwalificatie.