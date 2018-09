Kluivert verkozen tot grootste talent ter wereld

De kersvers international hield in de verkiezing van de internationale voetbalwebsite Goal de winnaar van vorig jaar, AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma (19), achter zich.

De derde plaats viel ten deel aan de Vinicius Junior (17), die vorig jaar voor 45 miljoen euro werd vastgelegd door Real Madrid. Tot de zomer 2019 blijft de Braziliaans aanvaller echter nog voor Flamengo voetballen.

Matthijs de Ligt, hier in duel met Marcus Rashford, bezet de vierde plek op de lijst van Goal. Ⓒ Reuters

Op plek vier vinden we de tweede Ajacied terug: Matthijs de Ligt (18). Manchester City-talent Phil Foden, die eerder dit seizoen in het Champions League-duel met Feyenoord zijn debuut in de hoofdmacht maakte, is door de experts van de 37 Goal-edities op plek vijf neergezet.

Ook Vitesse-middenvelder Mason Mount (gehuurd van Chelsea) en PSV-aanvaller Maximiliano Romero hebben een plekje gekregen op de in totaal 50 talenten tellende lijst.