Sport Kort: Aanvoerder Turks voetbalelftal stopt na dit seizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Aanvoerder Turks alelftal stopt na dit seizoen

16:09 uur Aanvoerder Emre Belözoglu van het Turkse voetbalelftal stopt aan het einde van het seizoen. De middenvelder van Fenerbahçe, die in september zijn 40e verjaardag viert, wilde graag afscheid nemen op het EK. De Europese eindronde is echter met een jaar verplaatst vanwege de coronacrisis.

"Het was een moeilijke beslissing, ondanks mijn leeftijd", zei Emre zichtbaar geëmotioneerd na de gewonnen competitiewedstrijd tegen Kayserispor (2-1).

Emre was er al bij toen Turkije op het WK van 2002 brons veroverde. Hij won vier landstitels en in 2000 de UEFA Cup met Galatasaray en speelde daarna voor Internazionale, Newcastle United, Atlético Madrid en Basaksehir. Vorig jaar ging hij voor de derde keer aan de slag bij Fenerbahçe, waarmee hij eerder al twee keer kampioen werd.

Wielersport: Sunweb terug naar wit-zwart tenue

12.06 uur: Wielerploeg Sunweb wisselt halverwege het jaar van kleurstelling. Wilco Kelderman, Sam Oomen en de andere renners en rensters van de ploeg gaan in tenues rijden die overwegend wit zijn met zwarte accenten. Sunweb begon het jaar in rode shirts met witte strepen.

Het was de bedoeling dat Sunweb in mei, vanaf de Ronde van Italië, al in het wit zou gaan rijden. Als gevolg van de coronacrisis ligt het wielerseizoen echter sinds maart stil. Vanaf komende maand gaat er weer gekoerst worden.

Iedere ploeg mag gedurende het seizoen één keer van kleurstelling wijzigen. Sunweb heeft, mede vanwege de herkenbaarheid, gekozen voor een overstap naar witte shirts. Team Ineos, de ploeg van onder anderen de Tourwinnaars Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas, rijdt ook in het rood. Sunweb hoopt dat de renners voor het publiek nu duidelijker te herkennen zijn in het wit met zwart.

De vrouwenploeg van Sunweb werd onlangs versterkt met Lorena Wiebes, de Nederlands kampioene op de weg. De 21-jarige sprintster rijdt in de rood-wit-blauwe kampioenstrui.

Basketbal: Irving wil hervatting NBA boycotten

08.54 uur: De Amerikaanse topbasketballer Kyrie Irving heeft zijn collega’s opgeroepen om de beoogde hervatting van het NBA-seizoen in Orlando te boycotten. Volgens diverse Amerikaanse media deed Irving dat tijdens een conference call met ruim tachtig spelers uit de NBA. De 28-jarige ster van Brooklyn Nets, die in 2016 met Cleveland Cavaliers kampioen werd, zou als protest tegen racisme willen weigeren om te gaan spelen.

„Ik steun het plan om naar Orlando te gaan niet. Ik ben klaar met systematisch racisme en al die onzin”, zo zou Irving volgens de Amerikaanse sportwebsite The Athletic hebben gezegd. „Dit zaakje stinkt. Ik ben bereid om alles wat ik heb op te geven voor sociale hervorming.”

Het is de bedoeling dat 22 teams uit de NBA naar een resort van Disney World gaan om daar vanaf 30 juli het seizoen uit te spelen.

Golf: Sterke tweede ronde McIlroy in Texas

08.39 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft zich met een sterke tweede ronde op de Charles Schwab Challenge in de top van het klassement gemeld. De nummer 1 van de wereld had 63 slagen nodig voor zijn tweede omloop over de banen van de Colonial Country Club in Forth Worth, vijf minder dan op de openingsdag. Met een totaal van 131 staat McIlroy twee slagen achter op de Amerikaanse leider Harold Varner III.

Varner had na een openingsronde van 63 nu 66 slagen nodig. De Amerikaan heeft één slag voorsprong op zijn landgenoten Jordan Spieth en Bryson DeChambeau. Justin Rose, die na de eerste dag de leiding deelde met Varner, zakte naar de zevende plaats na een ronde van 69 slagen.

De Charles Schwab Challenge in Texas is het eerste toernooi op de PGA Tour na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis. De golfers werken hun rondes af zonder publiek langs de banen.

McIlroy flirtte na zeven birdies met het baanrecord (61 slagen), maar op zijn laatste hole moest hij een bogey invullen op z’n scorekaart. De Noord-Ier bekende dat hij op de openingsdag had moeten wennen aan de omstandigheden, die anders dan anders zijn. „Toen ik m’n eerste birdie maakte, wilde ik m’n hand opsteken om naar het publiek te zwaaien. Maar er kwam geen applaus”, zei McIlroy. „Dat was even wennen. Hopelijk kunnen we snel weer voor veel publiek golfen.”

Onder anderen de Amerikaanse toppers Dustin Johnson, Phil Mickelson en Rickie Fowler misten de ’cut’, net als de Spaanse majorwinnaar Sergio Garcia. Voor hen zit het toernooi er al weer op.