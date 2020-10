Moeizame zege Liverpool op Sheffield United

Zonder de zwaar geblesseerde Virgil van Dijk had Liverpool het ook lastig met Sheffield, na de benauwde zege van woensdagavond (0-1) op Aja. Sander Berge opende de score voor Sheffield, Roberto Firmino maakte vlak voor rust gelijk. Mohamed Salah dacht Liverpool aan een voorsprong te helpen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat hij buitenspel stond. Een paar minuten later kopte Diogo Jota de thuisploeg alsnog naar 2-1.

Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd voor Liverpoo, Alisson Becker keerde terug onder de lat bij Liverpool. Hij was de afgelopen weken geblesseerd.

Man United - Chelsea

De wedstrijd tussen Manchester United en Chelsea eindigde in 0-0. Beide Engelse clubs wisten weinig kansen te creëren. Het is pas de tweede wedstrijd dit seizoen in de vooralsnog doelpuntrijke Engelse Premier League die 0-0 is gebleven.

United was in de eerste helft iets sterker, maar Chelsea-doelman Edouard Mendy pareerde inzetten van Marcus Rashford en Juan Mata. Spits Edinson Cavani maakte zijn debuut bij de thuisploeg toen hij met nog een half uur te spelen werd gebracht door United-trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer heeft geen speelminuten in petto voor Donny van de Beek tijdens Manchester United-Chelsea. Ⓒ EPA

Zijn eerste balcontact leverde bijna een doelpunt op, maar zijn poging ging naast. Rashford kreeg nog een goede mogelijkheid in de slotfase, maar wederom wist Mendy redding te brengen. Donny van de Beek kwam niet in actie bij de thuisploeg en wacht daardoor nog steeds op zijn eerste basisplek in de Premier League.

West Ham snoept Manchester City punten af

Het duel tussen West Ham United en Manchester City heeft geen winnaar opgeleverd. In Londen speelden de ploegen met 1-1 gelijk.

De ploeg van trainer Pep Guardiola was sterker, maar kwam door een omhaal van West Ham United-spits Michail Antonio na iets meer dan een kwartier op achterstand. De 30-jarige aanvaller wist knap te scoren uit een voorzet terwijl hij met de rug naar het doel van Manchester City stond. Vlak na rust maakte invaller Phil Foden gelijk.

Het is de tweede remise van City dit seizoen in de Premier League. Verdediger Nathan Aké zat vanwege een blessure niet bij de selectie.

Scorende Riedewald helpt Crystal Palace aan zege

Mede door een goal van Jaïro Riedewald heeft Crystal Palace zaterdag met 2-1 bij Fulham gewonnen. Riedewald zorgde voor het openingsdoelpunt. Hij maakte in de achtste minuut zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds hij in 2017 overkwam van Ajax.

Aanvaller Wilfried Zaha verdubbelde de score vlak na rust. In de slotfase kreeg de Franse spits Aboubakar Kamara de rode kaart, maar scoorde Fulham nog via Tom Cairney. Bij thuisploeg Fulham bleven Kenny Tete en Terence Kongolo met een blessure langs de kant.

