Blessure houdt Brian Brobbey aan de kant bij nieuwe club RB Leipzig

Zonder Brobbey, die in de voorbereiding een scheurtje in de hamstring opliep, bleef Jong Oranje steken in de halve finales van dat EK.

De 19-jarige aanvaller van de Duitse club RB Leipzig volgt deze week nog hersteltrainingen in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Bundesliga. Leipzig hoopt dat Brobbey volgende week met de selectie kan gaan meetrainen.

Brobbey kwam deze zomer transfervrij over van Ajax. In Amsterdam wilde de spits zijn aflopende contract niet verlengen. Hij zette in maart zijn handtekening onder een lucratief, vierjarig contract bij RB Leipzig. Trainer Julian Nagelsmann stapte daarna over naar Bayern München.