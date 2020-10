Max Verstappen start vanaf derde plek bij GP van Emilia-Romagna

In Q2 moest Verstappen naar binnen, met ogenschijnlijk motorproblemen. De Nederlander uitte zijn frustratie via de boordradio. „Ik heb geen vermogen, ik weet niet wat er aan de hand is.” Als de Red Bull-leiding vervolgens vraagt om ’te blijven pushen’, reageert hij vinnig: „Nee, het werkt niet!”, was te horen.

De monteurs moesten hard werken in de garage, want Verstappen had nog geen tijd neergezet. Uiteindelijk kon hij - op mediums - toch nog op tijd naar buiten om een tijd neer te zetten om zich zo voor Q3 te plaatsen. Het leverde een applausje van de mensen in de garage van Red Bull op.

Pierre Gasly start knap van P4, Alex Albon begint op de zesde startpositie. De Racing Points wisten zich verrassenderwijs niet te plaatsen voor Q3. Ook Sebastian Vettel stelde weer zwaar teleur in zijn Ferrari.

De race start zondag om 13.10 uur.

Podcast

In de nieuwe Formule 1-podcast bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de laatste ontwikkelingen in de Formule 1. Wie zou bij Red Bull de tweede coureur naast Max Verstappen moeten worden?

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.