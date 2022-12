Kane schlemiel ondanks record: ’Moet deze dreun incasseren’

„Het is moeilijk te aanvaarden, zowel voor mij persoonlijk als voor het team”, vertelde de aanvoerder bij BBC Sport. „Het zal iets zijn waarmee ik moet leren leven, ik moet deze klap incasseren. Ik kan mijn voorbereiding op de wedstrijd en de situatie niet bekritiseren. Ik had er vertrouwen in, maar ik voerde de strafschop niet uit zoals ik wilde.”

Kane voegde eraan toe: „Ik kon niet trotser zijn op de jongens. We hadden betere aanvallen, betere kansen, maar in het voetbal komt neer op kleine details... Als aanvoerder en degene die de penalty miste, neem ik daarvoor de verantwoordelijkheid.”