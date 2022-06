Van Gaal looft Frenkie de Jong: ’Daarom is hij geloof ik ook 112 miljoen euro waard’

De bondscoach stuurde tegen Wales elf andere spelers het veld in dan vrijdag bij de start van de Nations League tegen België. Oranje zegevierde in Brussel met bij vlagen goed voetbal met 4-1, maar tegen Wales ging het heel wat moeizamer.

„We hadden in de eerste helft veel te veel onnodig balverlies. En dan kan je niet aanvallen. We zijn voor rust amper bij de goal geweest. Wales heeft ook geen kans gehad in de eerste helft, verdedigend zag het er gewoon goed uit”, aldus Van Gaal, die halverwege de tweede helft met Frenkie de Jong en Steven Bergwijn twee balvaste spelers inbracht. „We stonden met 1-0 voor toen ze erin kwamen en het werd daarna nog 1-1. Maar Frenkie leidde wel een fantastisch uitgevoerde counter in, waardoor we nog wonnen. Hij brengt extra kwaliteiten met zich mee, daar hoeven we niet over te discussiëren. Daarom is hij geloof ik ook 112 miljoen euro waard.

Teze en Schouten

Van Gaal was wel ontevreden over Jordan Teze en Jerdy Schouten, die als basisspelers hun debuut maakten voor Oranje. „Ze leden vooral voor rust veel te veel balverlies”, zei de bondscoach.

„Schouten leed minder balverlies dan Teze”, zei Van Gaal. „Maar hij speelde de bal ook steeds naar het dichtstbijzijnde station. Ik heb liever dat hij een paar stationnetjes overslaat. Al vind ik dat Schouten uiteindelijk nog wel een voldoende heeft gehaald.”

Van Gaal zag Teze en Schouten afgelopen week op de trainingen beter presteren dan tijdens de interland tegen Wales. „Maar ik heb het voor de wedstrijd al gezegd: spelen in de nationale ploeg brengt stress met zich mee. Je ziet ook dat het Oranje-shirt zwaar weegt voor Gakpo. Ik vind hem een fantastisch talent, maar hij kan veel beter dan hij nu liet zien. Hij heeft ook een beetje pech gehad afgelopen seizoen, hij was vaak geblesseerd.”

Van Gaal is niet van plan om spelers van Jong Oranje over te hevelen naar zijn selectie nu de beloften zich al hebben geplaatst voor het EK. „Als ik geblesseerde spelers heb, dan doe ik dat wel. Maar in principe ga ik door met wat ik van plan was voor deze vier wedstrijden.”

Van Gaal is voorzichtig met De Ligt

Van Gaal weet niet of hij zaterdag tijdens de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen in de Nations League een beroep kan doen op Matthijs de Ligt. De verdediger viel in de slotfase van het duel met Wales geblesseerd uit.

„Matthijs was normaal gesproken tegen Polen begonnen”, zei Van Gaal. „Maar nu moet ik even afwachten. Ik ga hem zeker niet overbelasten. Als hij het niet redt, dan kan het zijn dat ik nog iemand oproep. Ik heb al gezegd welke spelers mij bevallen”, doelde hij op Sven Botman en Lutsharel Geertruida, die bij Jong Oranje zitten. „Ik hoef die namen toch niet nog een keer te noemen.”