Lance Armstrong en Jan Ullrich ontmoeten elkaar opnieuw: ’Ik ben trots op jou, kampioen’

Na de actieve carrière van Ullrich ging de Duitse wielrenner even de slechte kant op. Hij werd opgenomen in een ontwenningskliniek voor alcohol- en drugsmisbruik en kwam ook in opspraak voor mishandeling. Armstrong ging Ullrich regelmatig bezoeken, om zijn ex-rivaal een hart onder de riem te steken. Het was het begin van een mooie vriendschap.

Het was een blij weerzien, toen de twee elkaar dit weekend tegenkwamen op een fietsevenement in Mallorca. De Amerikaan liet op zijn Instagram zien dat de twee elkaar duidelijk nog niet vergeten zijn: „Onmogelijk om in woorden te brengen wat het betekent om jou weer gezond te zien. Ik ben trots op jou, kampioen. Weet dat ik van je hou en er altijd voor jou zal zijn.”

Vroeger waren de twee hevige rivalen. Op het einde van de jaren ’90 en in het begin van de eeuwwisseling maakten ze er vaak een tweestrijd van in de Ronde van Frankrijk, met behulp van verboden middelen. Ondertussen hebben de twee hun strijdbijl begraven en zijn het dikke vrienden geworden.

