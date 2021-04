Raketten van ’Bazooka’ Bryson DeChambeau gaan wekelijks viral

De Amerikaanse sensatie Bryson DeChambeau verlegt telkens zijn grenzen. Ⓒ ANP/HH

Als de azalea’s in bloei staan, begint het bij elke golfer te kriebelen, want dan is het tijd voor The Masters. De eerste en voor velen belangrijkste major van het jaar. Dit keer zijn, mede door de afwezigheid van de van een auto-ongeluk herstellende Tiger Woods, vele ogen gericht op Bryson DeChambeau. De 27-jarige Amerikaan mag inmiddels dé sensatie genoemd worden van de golfwereld. De raketten die ’Bazooka Bryson’ van zijn driver laat vertrekken gaan wekelijks ’viral’.