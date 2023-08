Opvallend transferbeleid PSV: technisch directeur Earnest Stewart laat het geld flink rollen

De hoge transferbedragen zijn opvallend, omdat algemeen directeur Marcel Brands vorig jaar nog aangaf, dat PSV de post afschrijvingen op transfersommen wilde terugsnoeien. Het jaarlijks op de transfermarkt goed te maken bedrag van rond de 40 miljoen euro was in de ogen van Brands te hoog opgelopen door de grote post afschrijvingen op transfersommen en het tekort op de begroting. Dat terugsnoeien is in de tussentijd ook enigszins gelukt door het afscheid van dure krachten als Bruma en Timo Baumgartl, maar de post stijgt nu weer fors door drie aankopen, die de toptien van duurste PSV-aanwinsten ooit zijn ingeknald.

Met nu al 33 tot 40 miljoen euro aan uitgaven contrasteert de eerste transferzomer van Stewart flink met die van zijn voorgangers John de Jong en Marcel Brands. Die gaven in hun eerste window als technisch directeur van PSV heel wat minder uit, respectievelijk 21,5 miljoen euro en 8,5 miljoen euro. Met zijn spenderingsdrift heeft Stewart de door hem aangestelde trainer Peter Bosz stevig op het paard gezet. En dan wordt ook nog een versterking voor de verdediging verwacht. Aan kandidaat Zeno Debast hangt ook weer een prijskaartje van rond 15 miljoen euro.

Bekijk ook: Jerdy Schouten doorstaat keuring en wordt vierde nieuweling bij PSV

Zure druiven voor Van Nistelrooy

De druiven zijn zuur voor Bosz’ voorganger Ruud van Nistelrooy, want toen hij trainer was, kon er financieel beduidend minder in Eindhoven. In de twee windows, dat hij de trainersstoel bezette, gaf PSV slechts 8,5 miljoen euro uit aan transfersommen (voor Guus Til, Luuk de Jong en Anwar El Ghazi) naast de komst van twee transfervrije spelers (Xavi Simons en Walter Benitez) en zes huurlingen.

De geringe investeringen zijn extra opvallend, omdat PSV in dezelfde periode voor bijna 95 miljoen euro heeft verkocht (onder anderen Cody Gakpo, Noni Madueke en Ritsu Doan). Dat geld is besteed om gaten op de begroting te dichten en voor de opbouw van de selectie voor het huidige seizoen onder Bosz. Die zag tot nu toe pas drie spelers vertrekken voor een waarde van 13,5 miljoen euro (Xavi Simons, Erick Gutierrez en Philipp Max), al is de verwachting dat daar Ibrahim Sangaré, die een vertrekclausule van 37,5 miljoen euro heeft, nog bij gaat komen.