Komt Advocaat na keihard ’nee’ terug op besluit?

Advocaat destijds: „We hebben één oriënterend gesprek gevoerd, maar ik heb besloten er geen vervolg aan te geven.” Hij vond het wel een grote eer dat Feyenoord bij hem had aangeklopt. Hij zat echter niet op een negatieve sfeer te wachten in De Kuip rond zijn eventuele benoeming.

Tal van clubs

Advocaat maakte het seizoen bij FC Utrecht af en heeft daarna geen andere job meer aanvaard. Wel is hij in de tussentijd door tal van clubs benaderd, maar in grote buitenlandse avonturen had hij niet veel trek. De fans van Feyenoord begrijpen dat Advocaat op dit moment een van de weinige ervaren coaches is die hun club kan helpen.

De voormalige bondscoach van Oranje heeft alleen nog maar trek in noodklussen, hij wil geen verbintenis voor meerdere seizoenen meer afsluiten.

Lees hier de hele reportage over Dick Advocaat, Feyenoord en Jaap Stam in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 29 oktober