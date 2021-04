Geen koppositie maar enorme dreun voor FC Barcelona

Met nog vijf speelronden voor de boeg is het allesbehalve gespeeld in La Liga. Barça heeft net zoveel punten als Real Madrid, maar staat derde op onderling resultaat. Atletico Madrid leidt met twee punten meer dan de grootmachten, en moet op 8 mei nog op bezoek in Camp Nou. Ook Sevilla is nog niet kansloos, met slechts drie punten minder dan Atletico.

Er is dus nog niks verloren voor Barcelona, maar deze even onnodige als onverwachte dreun zal aankomen bij Koeman en zijn elftal. Tijd om te treuren is er nauwelijks. Komende zondag om 21.00 uur wacht Valencia in de sinaasappelstad. De vraag is of Koeman dan vanuit de dugout mag coachen.

Prima begin

Toen Lionel Messi in de 24e minuut het duel openbrak voor de Catalanen leek het een fijne avond te worden voor Frenkie de Jong & co. Na een schitterende aanname en dito passje van Antoine Griezmann kreeg de 33-jarige Argentijn de kans om zijn 26e competitiegoal van het seizoen aan te tekenen. En natuurlijk was het raak, in de lange hoek.

Lionel Messi knalt raak. Ⓒ ANP/HH

Tien minuten voor rust had Messi ook zomaar de tweede treffer van de avond kunnen produceren. Zijn aanname was al even verrukkelijk als de pass van Sergio Busquets, maar tot opluchting van de middenmoter uit het zuidoosten van Spanje schoot Messi een centimeter of tien naast.

Ook in de tweede helft bleef Barcelona zoals je mag verwachten het betere van het spel houden. In de 53e minuut legde De Jong de bal met links knap klaar voor Sergio Roberto. De back schoot goed in, maar ook iets te hoog. Vlak daarvoor kwam Granada eruit, maar de oude vos Roberto Soldado (35) kon net niet gevaarlijk worden.

De ommekeer

In de 63e minuut ging het alsnog mis voor de Catalanen. Oscar Mingueza, die onlangs onder uit de zak kreeg van Koeman, raakte de bal half bij het uitverdedigen. Darwin Machis profiteerde door de bal langs keeper Marc-André ter Stegen te schuiven.

Vervolgens werd een verbaasde Koeman zonder pardon weggestuurd na commentaar op de leiding. Al leek hij zelf niet te snappen waarom scheidsrechter Pablo Gonzales Fuertes zo’n drastisch besluit nam. Koeman kon niet anders dan mopperend een plekje op de tribune opzoeken.

Tien minuten voor tijd was het Jorge Molina die met een strakke kopbal de verbijsterde Catalanen nog meer pijn deed. Koeman zag het vanaf de tribunes vol afgrijzen aan. Het duel ombuigen zat er vervolgens niet meer in.