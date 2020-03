Patrick Roest houdt ’vette premie’ voorlopig in zijn zak

„Het is altijd speciaal om in een vol Thialf een race te winnen. En als je dan ook nog voor de eerste keer de wereldbeker verovert, dan is dat extra mooi”, sprak de 24-jarige prijzenpakker, die vorig weekeinde in Noorwegen zijn derde opeenvolgende wereldtitel allround binnenhaalde.

„Het was niet mijn beste rit van het seizoen”, concludeerde hij. „Ik voelde me toch wel een beetje moe van de WK in Hamar. Ik kon toch nog alles geven en ook versnellen in het tweede deel. Dat was zeker nodig om de dubbel te pakken.”

Roest komt zondag op de 1500 meter ook nog in actie. „Ik wil mijn seizoen graag goed afsluiten. Ik sta in het klassement echter slechts op de negende plaats. Dat is niet echt goed, maar ik ga zeker proberen om nog een paar plaatsen te stijgen in de eindstand. Het podium kan ik echter helaas niet meer halen.”

Roest baalt er een beetje van dat het schaatsseizoen vrijwel is afgelopen. „Het duurt lang voordat er weer wedstrijden zijn. Aan de andere kant verlang ik ook naar rust. Eerst lekker thuis op de boerderij van mijn ouders. Ik heb de laatste maanden al genoeg gereisd. Natuurlijk ga ik nog wel even op vakantie, maar niet meteen.”

Roest verdiende met zijn triomf in Thialf het fraaie bedrag van 20.000 dollar (bijna 18.000 euro). „Ja, dat hoorde ik ook net. Wat ik ermee ga doen? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Bij het begin van het nieuwe seizoen zal ik het wel hebben uitgegeven en vertel ik het wel. Ja, ik kan er inderdaad ook een mooie reis van maken.”