Lieke Martens schittert ook in bekerfinale en pakt met Barcelona de treble

In die finale was er wederom een hoofdrol weggelegd voor Martens. De 28-jarige scoorde weliswaar niet, maar schitterde door al voor rust drie assists voor haar rekeing te nemen. Eerst op Patricia Guijarro, daarna op Alexia Putellas en vervolgens gaf ze een assist op Marta Torrejon. Na rust werd het nog even spannend voor de onbedreigde landskampioen. Levante kwam terug tot 3-2, maar een tweede goal van Putellas gooide de wedstrijd in het slot. Barcelona is de vijfde ploeg die de treble weet te winnen in het internationale vrouwenvoetbal.

Twee weken geleden nam de linksbuiten in de Champions League-finale tegen Chelsea met een assist, twee voorassists en wervelende acties haar ploeg ook al bij de hand.

Sarina Wiegman

Sarina Wiegman lijkt komende zomer in Tokio te kunnen rekenen op een Martens in topvorm.

„Ik heb met trots zitten kijken. Ik kan op dat soort momenten echt een traantje wegpinken. Na de EK-winst in 2017 is er veel veranderd voor een aantal spelers, onder wie Lieke”, aldus de bondscoach, die zelf ook uitgroeide tot BN’er en plotsklaps onder een vergrootglas kwam te liggen.

„Vorig jaar kwam corona er nog overheen en moesten speelsters in het buitenland hun naasten heel lang missen. Daar heeft Lieke ook last van gehad. Wanneer je haar dan zo’n wedstrijd ziet spelen, is dat zó mooi, want ik weet hoeveel ze er voor moet doen en laten.”