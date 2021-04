Formule 1-kwalificatie vervroegd vanwege begrafenis prins Philip

Autosport

Helmut Marko: ‘Max Verstappen verloor drie tienden per ronde’

Max Verstappen slaagde er vorige week in Bahrein net niet in om de eerste Grand Prix van het seizoen te winnen. Volgens Red Bulls topadviseur Helmut Marko verloor de coureur in de beginfase per ronde drie tienden van een seconde vanwege een probleem met het differentieel.