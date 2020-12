Red Bull bevestigt: Sergio Pérez tekent voor één jaar

Red Bull heeft het nieuws, donderdagavond gemeld door De Telegraaf, vrijdag bevestigd. Pérez vervangt de tegenvallende Alexander Albon, die wel reserve- en testcoureur blijft.

„Alex is een gewaardeerd onderdeel van het team en we hebben lang moeten nadenken over deze beslissing”, aldus Horner. „We hebben onze tijd genomen om te evalueren, door te kijken naar alle data en prestaties. Daarop hebben we besloten dat Sergio de juiste coureur naast Max in 2021 en we heten hem van harte welkom bij Red Bull Racing.”