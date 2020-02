Sport Kort: Handballer Kay Smits maakt toptransfer

Handbal: Handballer Smits naar Duitse topclub Magdeburg

17.02 uur: Handballer Kay Smits heeft aan zijn goede optredens op het EK een mooie transfer overgehouden. De 22-jarige Nederlander gaat van de Deense club Tvis Holstebro naar SC Magdeburg, een van de topploegen in de Duitse Bundesliga. Magdeburg eindigde vorig seizoen op de derde plaats en staat nu vierde. De club is ook Europees actief in de EHF Cup.

Smits was op het EK in alle wedstrijden van Oranje de topschutter. Hij gooide 22 doelpunten bij elkaar in de groepswedstrijden tegen Duitsland, Letland en Spanje. Met zijn zeven treffers in het openingsduel met de Duitsers trok Smits de aandacht van Magdeburg. De Duitse club ziet in de Limburgse opbouwspeler de ideale vervanger van de Zweedse international Albin Lagergren, die vanwege een hersenschudding tot nader order niet mag spelen.

Wielrennen: Wereldkampioene Alvarado slaat cross in Maldegem over

16.07 uur: Het was de bedoeling dat veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado woensdag haar regenboogtrui zou showen in Maldegem, maar de 21-jarige Nederlandse slaat de veertiende editie van de Parkcross toch over. Alvarado veroverde zaterdag in de Zwitserse gemeente Dübendorf de wereldtitel. Ze versloeg in de sprint Annemarie Worst. Lucinda Brand kwam als derde over de streep.

Ceylin Del Carmen Alvarado Ⓒ Hollandse Hoogte

De organisatie van de Parkcross had in eerste instantie vol trots gemeld dat de wereldkampioene naar Maldegem zou komen. Alvarado, die na de WK bij thuiskomst werd overstelpt door bloemen, kaarten én een felicitatiebrief van koning Willem-Alexander, neemt echter even rust. Worst en Europees kampioene Yara Kastelijn doen wel mee aan de Belgische cross.

Voetbal: Bayern München maand zonder Perisic

15.30 uur: In sportief opzicht gaat het heel voorspoedig bij Bayern München, maar trainer Hansi Flick heeft wel een personele tegenvaller gekregen. Hij kan zeker een maand niet beschikken over Ivan Perisic. De Kroatische vleugelspits, voor een jaar gehuurd van Internazionale, heeft op de training een breukje in een enkel opgelopen bij een botsing met ploeggenoot Alvaro Odriozola.

Ivan Perisic Ⓒ Hollandse Hoogte

Perisic was de afgelopen weken een vaste waarde bij Bayern München, dat zich zaterdag aan kop van de Bundesliga nestelde. In vijftien competitieduels maakte de Kroaat vier doelpunten. Perisic mist deze week niet alleen de bekerwedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim (woensdag) en de topper tegen RB Leipzig (zondag in München), maar ook het eerste duel met Chelsea in de achtste finales van de Champions League. Bayern treft de Engelse club op 25 februari op Stamford Bridge, de return is op 18 maart.

Wielrennen: Rui Costa eerste winnaar in Saudi-Arabië

14.31 uur: De Portugese wielrenner Rui Costa heeft de openingsrit in de eerste editie van de Ronde van Saudi-Arabië gewonnen. De wereldkampioen van 2013 achterhaalde na een hectische waaier-etappe door de woestijn de vier vluchters in de laatste tientallen meters. In het oplopende stuk richting de finish stoof Costa (UAE Team Emirates) iedereen voorbij. Tom-Jelte Slager kwam in zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg B&B Hotels-Vital Concept als vierde over de streep.

Rui Costa Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Franse sportbedrijf ASO, dat onder meer ook de Tour de France organiseert, heeft de vijfdaagse etappekoers door Saudi-Arabië opgezet. Alle etappes zijn in de buurt van hoofdstad Riyad. De nieuwe ronde heeft een 2.1-status gekregen op de kalender van de internationale wielerfederatie UCI, wat betekent dat maximaal de helft van het deelnemersveld uit renners van de WorldTour-ploegen mag bestaan. Verder doen coureurs van procontinentale, continentale en nationale teams mee.

Voetbal: Torino ontslaat trainer Mazzarri na zware nederlagen

13.31 uur: Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub Torino heeft na twee zware nederlagen in de Serie A trainer Walter Mazzarri ontslagen. De ploeg uit Turijn werd ruim een week geleden voor eigen publiek met 7-0 vernederd door Atalanta. De ploeg van Mazzarri vloog daarna uit het Italiaanse bekertoernooi door een nederlaag na verlenging tegen AC Milan (4-2) en verloor zondag met 4-0 bij Lecce.

De resultaten van de afgelopen tijd waren voor de clubleiding aanleiding om Mazzarri te ontslaan. De 58-jarige Italiaan werkte ruim twee jaar bij Torino. Hij had eerder onder meer Sampdoria, Internazionale en de Engelse club Watford onder zijn hoede.

Torino, dat op de twaalfde plaats staat in de Italiaanse voetbalcompetitie, stelde met Moreno Longo direct een nieuwe hoofdtrainer aan. De 43-jarige Longo werkte eerder in de jeugd van de club uit Turijn.

Voetbal: Scheidsrechter Nijhuis leidt AZ - Feyenoord

12.16 uur: Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft zondag de leiding over de competitiewedstrijd tussen AZ en Feyenoord, respectievelijk de nummers 2 en 3 van de eredivisie. Het verschil tussen beide clubs op de ranglijst bedraagt zeven punten. Het duel in Alkmaar begint om 14.30 uur.

Bas Nijhuis Ⓒ BSR Agency

De KNVB stuurt Serdar Gözübüyük naar Utrecht voor de wedstrijd tussen FC Utrecht en koploper Ajax. Dat duel in De Galgenwaard begint zondag om 12.15 uur. Ajax, dat afgelopen weekeinde de topper tegen PSV met 1-0 won, heeft in de eredivisie drie punten meer dan AZ.

Voetbal: Atlético-verdediger Trippier geopereerd aan lies

11.31 uur: De Engelse rechtsback Kieran Trippier van Atlético Madrid heeft een operatie ondergaan om verlost te raken van aanhoudende liesklachten. Trippier staat al enkele weken aan de kant. Omdat de klachten ook met rust niet verdwenen, besloot de medische staf over te gaan tot opereren.

Atlético liet niets los over de hersteltermijn. Trippier speelde zijn laatste wedstrijd op 12 januari, de finale van het toernooi om de Spaanse Supercup tegen Real Madrid. Atlético verloor de eindstrijd via strafschoppen. Trippier was de enige speler uit de ploeg van trainer Diego Simeone die raak schoot vanaf 11 meter. Zonder de Engelsman pakte Atlético slechts één punt uit drie competitieduels en vloog het uit het Spaanse bekertoernooi.

Atlético neemt het binnenkort in de achtste finales van de Champions League op tegen titelverdediger Liverpool. Het eerste duel is op 18 februari in de Spaanse hoofdstad.

Skiën: Shiffrin last pauze in na overlijden vader

11.32 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin last een tijdelijke pauze in na het onverwachte overlijden van haar vader. De Amerikaanse skibond meldde dat de leidster in de algemene wereldbeker de komende wedstrijden in het circuit overslaat. Het is nog onbekend wanneer ze terugkeert op de pistes.

Shiffrin vloog meteen naar huis in Vail (Colorado) toen de onheilstijding haar bereikte. Haar vader, van beroep anesthesist, was nauw betrokken bij de carrière van zijn pas 24-jarige dochter, die al twee olympische gouden medailles in bezit heeft. Shiffrin is ook viervoudig wereldkampioene op de slalom en boekte inmiddels 66 wereldbekerzeges.

„Mijn familie is diepbedroefd door het onverwachte overlijden van mijn goedhartige, liefhebbende, zorgzame, geduldige en geweldige vader”, schreef Shiffrin op Instagram.

Simon Davies en Vincent Kompany. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Trainer vertrekt alweer bij Anderlecht

11.00 uur: Voetbaltrainer Simon Davies heeft Anderlecht alweer verlaten. De 45-jarige Welshman was pas acht maanden in dienst van de Belgische recordkampioen. Hij begon het seizoen als hoofdcoach tijdens de wedstrijden van de Brusselse club als vervanger van Vincent Kompany. De club geeft aan dat hij om privéredenen vertrekt.

Kompany zou eigenlijk de coach worden van Anderlecht, maar de van Manchester City overgekomen Belgische international beschikte nog niet over de juiste diploma’s voor de functie van coach en concentreerde zich nog op zijn rol als speler. Davies nam om die reden de honneurs waar op de bank.

Begin oktober greep de clubleiding al in na tegenvallende resultaten. Frank Vercauteren werd aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer, Davies werd teruggezet naar de positie van veldtrainer.

Goran Dragic snelt voorbij Furkan Korkmaz van de Philadelphia 76ers. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Monsterscore Heat tegen Sixers in NBA

07.55 uur: De basketballers van Miami Heat hebben uitgehaald tegen Phildelphia 76ers in de NBA. De ploeg won met 137-106. Het was de op een na hoogste score ooit in reguliere speeltijd voor Heat.

Jimmy Butler was de topschutter bij de formatie uit Miami met 38 punten. Goran Dragic noteerde 24 punten, Duncan Robinson was goed voor 19 punten en Bam Adebayo kwam tot 18 punten, 8 rebounds en 11 assists.

Het was de 34e zege dit seizoen voor Heat, dat in de oostelijke divisie van de NBA op de vierde plaats staat.