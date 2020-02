Sport Kort: NBA ziet monsterscore

Basketbal: Monsterscore Heat tegen Sixers in NBA

07.55 uur: De basketballers van Miami Heat hebben uitgehaald tegen Phildelphia 76ers in de NBA. De ploeg won met 137-106. Het was de op een na hoogste score ooit in reguliere speeltijd voor Heat.

Jimmy Butler was de topschutter bij de formatie uit Miami met 38 punten. Goran Dragic noteerde 24 punten, Duncan Robinson was goed voor 19 punten en Bam Adebayo kwam tot 18 punten, 8 rebounds en 11 assists.

Het was de 34e zege dit seizoen voor Heat, dat in de oostelijke divisie van de NBA op de vierde plaats staat.