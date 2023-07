Mathieu van der Poel na aanval in Tour: ’Misschien tegen beter weten in’

„Ik heb geprobeerd wat ik kon vandaag. Misschien een beetje tegen beter weten in”, vertelde de Nederlander van wielerploeg Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel deed zijn verhaal na een bezoek aan het podium. Niet als ritwinnaar, maar zijn poging de etappe met een lange solo naar zijn hand te zetten leverde hem wel de prijs voor de strijdlust op. „Altijd mooi om die prijs te pakken”, sprak hij met een lachje. Maar zijn conclusie was dat hij, na enkele dagen waarin een verkoudheid hem parten speelde, nog niet fit genoeg was voor ritwinst. „Ik kwam gewoon tekort.”

Gekke dag

Toch was hij actief aan de rit begonnen in een openingsfase waarin de aanvallen elkaar opvolgden. Van der Poel zat uiteindelijk mee in een kopgroep van zo’n vijftien renners die de zegen kreeg van het peloton met de klassementsmannen. „Het was een gekke dag. Vanaf het begin werd er gekoerst tot en met. Ik voelde me nog niet super, maar wel beter dan de afgelopen dagen. Ik had heel graag gewonnen, maar het zat er gewoon niet in.”

Het hooggebergte staat voor de deur. Mogelijk was het zijn laatste kans op dagsucces. „Je weet het nooit. Misschien is er volgende week nog ergens een mogelijkheid. Ik ga me nu focussen op wat beter worden en dan misschien nog eens een poging doen.”