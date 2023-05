Definitief: geen Roland Garros voor veertienvoudig winnaar Rafael Nadal (36)

Naar eigen zeggen is de Spanjaard allesbehalve competitief tijdens trainingen. „Het was onmogelijk te halen.” Het is voor het eerst sinds 2004 (!) dat hij niet mee zal doen in Parijs. Nadal zal door zijn afzegging voor het eerst in ruim 20 jaar buiten de top 100 gaan vallen en wellicht wildcards moeten krijgen om rechtstreeks tot toernooien te worden toegelaten.

Tekst gaat verder onder de tweet

Wel geeft ’Rafa’ duidelijk aan dat hij een rentree op de baan niet heeft opgegeven, maar dat hij wel een langere pauze neemt. „Ik weet niet wanneer ik terugkeer. Misschien over twee, drie, vier maanden? Ik weet het echt niet. Ik kan de toekomst niet voorspellen en volg nu mijn gevoel.” Het betekent vanzelfsprekend dat hij ook Wimbledon mist. Wellicht dat hij aan het eind van het jaar wel meedoet aan de Davis Cup.

Hoop op rentree en 2024

De kans is wel groot dat 2024 zijn laatste jaar wordt als tennisprof. „Na een paar jaar van positieve resultaten, kon ik er toch niet van genieten. Omdat ik niet kon genieten van trainingen en de toernooien, omdat ik te veel pijn heb. Na de pandemie kon mijn lichaam dat niet aan en dus kon ik er niet van genieten. Daarom heb ik besloten om voorlopig te stoppen.”

Om te vervolgen: ,,Ik stop nu voorlopig om mezelf de mogelijkheid te geven om in 2024 te kunnen genieten en competitief te zijn. Dat is nu niet mogelijk.”

Koning van gravel

Nadal meldde zich de afgelopen weken al af voor de graveltoernooien in Barcelona, Madrid en Rome. Ook deed hij niet mee aan de hardcourttoernooien Indian Wells en Miami. Hij kwam voor de laatste keer in actie op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Na dit duel werd bekend dat Nadal kampte met een heupblessure. De verwachting was dat hij zes tot acht weken moest herstellen. Hoewel hij wel de training hervatte, werd hij niet wedstrijdfit.

Met zijn ongeëvenaarde prestaties op Roland Garros kreeg Nadal de bijnaam koning van het gravel. Hij won het toernooi bij zijn debuut in 2005 voor het eerst. Vorig jaar pakte hij zijn veertiende titel door in de finale in Parijs de Noor Casper Ruud te verslaan. Hij veroverde zijn 22e grandslamtitel en is samen met de Serviër Novak Djokovic recordhouder.