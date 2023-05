Spaanse media: Nadal doet niet mee aan Roland Garros

Voor donderdagmiddag staat op de tennisschool van Nadal in Mallorca een bijeenkomst gepland. Volgens de Spaanse media maakt Nadal dan bekend dat hij niet mee kan doen aan Roland Garros.

Nadal meldde zich de afgelopen weken al af voor de graveltoernooien in Barcelona, Madrid en Rome. Ook deed hij niet mee aan de hardcourttoernooien Indian Wells en Miami. Hij kwam voor de laatste keer in actie op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Na dit duel werd bekend dat Nadal kampte met een heupblessure. De verwachting was dat hij zes tot acht weken moest herstellen. Hoewel hij wel de training hervatte, werd hij niet wedstrijdfit.

Met zijn ongeëvenaarde prestaties op Roland Garros kreeg Nadal de bijnaam koning van het gravel. Hij won het toernooi bij zijn debuut in 2005 voor het eerst. Vorig jaar pakte hij zijn veertiende titel door in de finale in Parijs de Noor Casper Ruud te verslaan. Hij veroverde zijn 22e grandslamtitel en is samen met de Serviër Novak Djokovic recordhouder.