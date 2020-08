Kansen voor recordjagers Djokovic en Williams bij gedevalueerde US Open

Novak Djokovic met zijn laatste US Open-titel (2018). Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Lang hielden virusdeskundigen het voor onmogelijk, maar maandag gaat in New York toch echt de gedevalueerde US Open beginnen. Wie de winnaars ook zullen zijn, hun titel zal voorzien worden van het brandmerk ’coronatitel’ en in de publieke opinie minder zwaar wegen dan een ’normale’ hoofdprijs van een grandslamtoernooi. De vraag is of de toekomstige winnaars dat erg vinden.