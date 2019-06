Werth opnieuw dressuurkampioene van Duitsland

De 49-jarige meervoudig olympisch kampioene uit Rheinberg was zondag met Emilio de beste in de kür. Haar score was 88,150 procent. Jessica Werndl werd tweede met Dalera (85,600), voor Helen Langehanenberg met Damsey: 84,275.

Werth geldt als één van de favorieten bij de naderende Europese kampioenschappen, die komende zomer in het Kralingse Bos van Rotterdam worden gehouden.