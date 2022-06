Sport Kort: Handbalteams in ’commercieel aantrekkelijke’ Golden League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbalteams in ’commercieel aantrekkelijke’ Golden League

21.25 uur: Het Nederlands vrouwenhandbalteam neemt vanaf september deel aan de Golden League. De toplanden Noorwegen en Denemarken zijn de vaste tegenstanders in de drie toernooien die op het programma staan. Bij elk toernooi komt er een vierde tegenstander bij, die het gastland mag uitnodigen.

Het mannenteam maakte vorig jaar al zijn debuut in de Golden League. De handballers mochten toen als vierde land in Noorwegen aantreden tegen het thuisland en Denemarken. Vanaf het seizoen 2023/2024 zijn de mannen vaste deelnemer aan de nieuwe toernooienreeks.

Er is sprake van een samenwerking tussen de drie landen voor twee seizoenen. Het betreft oefenwedstrijden die worden gespeeld in de jaren dat er geen EK-kwalificatie is.

„We zijn uiteraard erg vereerd dat we deze uitnodiging hebben ontvangen”, zegt technisch directeur Serge Rink van het handbalverbond NHV. „Wij zien dit als erkenning voor de stappen die wij afgelopen jaren hebben gezet, zowel sportief als commercieel. Het is een unieke mogelijkheid om handbal in Nederland verder op de kaart te zetten. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van de spelers en speelsters mooi om deze negen wedstrijden te spelen op topniveau. We kijken er erg naar uit.”

In september spelen de handbalsters hun eerste toernooi in Denemarken. Zwitserland is uitgenodigd als vierde team. In oktober wordt de tweede ronde gespeeld, dan is Noorwegen het gastland. Brazilië is toegevoegd aan het toernooi. In maart 2023 ontvangt Nederland de andere landen. Wie er als vierde land aantreedt tijdens deze wedstrijden is nog niet bekend. Het eerste toernooi van de mannen is in november 2023 in Noorwegen. In maart 2024 zijn de handballers gastheer.

Ronaldo reserve bij Portugal tegen Spanje in Nations League

20.57 uur: Cristiano Ronaldo begint donderdagavond op de bank bij Portugal in de wedstrijd uit de Nations League tegen Spanje. De grote vedette van de ploeg is al meer dan vijf jaar geen reserve geweest bij de nationale ploeg. André Silva neemt zijn plaats in de spits in. João Moutinho draagt de aanvoerdersband.

Bij Spanje vormen Ferran Torres, Álvaro Morata en Pablo Sarabia de voorhoede. Het duel wordt gespeeld in Sevilla.

Hockeyers blijven ongeslagen in Pro League

20.13 uur: De Nederlandse hockeyers zijn in de FIH Pro League nog ongeslagen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won donderdag opnieuw van Argentinië. Het duel op het veld van Union in Malden, vlakbij Nijmegen, eindigde in 3-1. Het verschil werd in het begin van het derde kwart in drie minuten tijd gemaakt.

Oranje begon, in tegenstelling tot een dag eerder (5-2), niet overtuigend en kreeg ondanks het vele balbezit amper kansen. In het tweede kwart kwam de Zuid-Amerikaanse opponent zelfs op voorsprong. Martin Ferreiro liet doelman Pirmin Blaak met een verwoestende backhand kansloos.

Het was niet de voorbode van ernstig onheil. Vlak na rust kantelde de wedstrijd in luttele minuten volkomen. Jonas de Geus maakte gelijk, nadat in eerste instantie een strafcorner was mislukt. Steijn van Heijningen deed vervolgens uit een moeilijke hoek Ferreiro na, zijn eerste treffer als international. Niet veel later had ook Koen Bijen succes met een tip-in. Tijmen Reijenga gaf de voorzet.

In de slotfase lieten de Argentijnen na nog iets terug te doen uit strafcorners, waardoor de spanning niet terugkwam.

Cricketers verliezen opnieuw van West Indies

19.05 uur: Het Nederlands cricketelftal heeft ook de tweede eendaagse interland tegen de internationaal hoog aangeschreven West Indies verloren. Oranje noteerde donderdag in Amstelveen aan bat 214 all out, na 48.3 van de 50 overs. Scott Edwards maakte 68 runs, Max O’Dowd (51) en Vikram Singh (46) waren eveneens productief.

West Indies stelde daar in 45.3 overs 217 runs tegenover voor het verlies van vijf wickets. Brandon King (91 not out) en Keacy Carty (43 not out) onderscheidden zich aanvallend het meest. Bas de Leede nam twee wickets ten koste van 46 runs. Zaterdag spelen beide teams opnieuw tegen elkaar op het veld van VRA. De wedstrijdenreeks is onderdeel van de ICC World Cup Super League. Deze zomer komen ook Engeland en Pakistan nog naar Nederland.

Ook ’Finalissima’ voor vrouwen op de agenda

18:50 uur: Na de mannen krijgen ook de vrouwen een ’Finalissima’, de super-eindstrijd tussen de continentale voetbalkampioenen van Europa en Zuid-Amerika. Argentinië had 29 jaar na de laatste editie - er werden er slechts twee gehouden - de primeur. De Zuid-Amerikaanse titelhouder versloeg aan de hand van Lionel Messi Italië woensdagavond in Londen met 3-0.

Donderdag maakte de UEFA bekend dat in samenspraak met de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol besloten is ook voor vrouwen een vergelijkbaar topevenement te houden. De winnaar van het komende EK in Engeland, met onder meer Oranje, treedt aan tegen de nieuwe houder van de Copa América Feminina. Dat duel zal in Europa zijn, maar waar en wanneer moet nog worden bepaald.

In september staat tevens een futsaltoernooi op het programma met namens Europa regerend kampioen Portugal en Spanje als deelnemers en namens Zuid-Amerika Argentinië en Paraguay.

Brouwer buigt voor Schotse vedette Murray

18:22 uur: De Nederlandse tennisser Gijs Brouwer is er op de ATP-challenger in het Britse Surbiton niet in geslaagd van Andy Murray te winnen. De nummer 230 van de wereld bood wel moedig tegenstand tegen de Schotse voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnaar van Wimbledon; hij verloor in twee sets, die beide in een tiebreak werden beslist: 6-7 (4) 6-7 (3).

Murray sloeg Roland Garros over omdat hij snel grastoernooien wil spelen. Brouwer komt nu naar Nederland om in het kwalificatietoernooi van het grastoernooi in Rosmalen te spelen.

Blikvanger Cilic meldt zich af voor grastoernooi Rosmalen

17.48 uur: De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft zich afgemeld voor het grastoernooi in Rosmalen, dat volgende week wordt gehouden. Dat meldt de organisatie van het Libéma Open. Cilic zit nog in Roland Garros. De nummer 20 van de plaatsingslijst speelt in de halve finales tegen de Noor Casper Ruud. Ook de Belg David Goffin ontbreekt op de banen van het Autotron; hij is geblesseerd.

Robin Haase heeft een wildcard ontvangen voor het hoofdtoernooi. Het wordt de dertiende deelname van de Hagenaar. die in 2006 voor het eerst in actie kwam in het Brabantse ATP-toernooi. Zijn beste resultaat behaalde de 35-jarige Haase in 2015 toen hij zich bij de laatste vier schaarde. „Tennis in Rosmalen is terug en wat ben ik blij om er weer bij te zijn. Voor eigen publiek spelen bij dit unieke evenement blijft na al die jaren even speciaal. Bedankt aan de organisatie voor het vertrouwen. Ik kan niet wachten en kijk uit naar prachtig tennis”, aldus Haase.

Met de komst van Haase telt het hoofdtoernooi vijf Nederlanders: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks toegelaten. Jesper de Jong en Tim van Rijthoven hebben net als Haase een wildcard gekregen.

Volleybalsters verliezen ook tweede duel in Nations League

17.47 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede duel in de eerste fase van de Nations League verloren. Oranje boog donderdag in Ankara met 2-3 voor Bulgarije: 15-25 25-12 25-19 15-25 7-15. Een dag eerder was China al met 3-1 te sterk.

De ploeg van bondscoach Avital Selinger speelde wisselvallig tegen de Bulgaarsen. Na een matig begin zag de situatie er na drie sets wel rooskleurig uit. Nederland, dat zich voorbereidt op het WK in eigen land en Polen (23 september-15 oktober) kon dat goede herstel geen gewenst vervolg geven.

Fleur Savelkoel en Elles Dambrink waren de productiefste Nederlandse speelsters met beiden 14 punten. Eline Timmerman droeg 12 punten bij aan het totaal, Marrit Jasper 10. De vijfsetter betekende voor Oranje wel het eerste punt in de algemene rangschikking. Nederland speelt vrijdag in de Turkse hoofdstad tegen Italië.

Golfer Wil Besseling bovenin toernooi Hamburg, opgave Luiten

17.27 uur: Golfer Wil Besseling heeft een flitsende start gemaakt in het Porsche European Open, een toernooi van de DP World Tour. Hij noteerde in de eerste ronde op de golfbaan in het Duitse Hamburg 68 slagen, 4 onder par, en bezet daarmee de derde plaats. Daan Huizing had één slag meer nodig en deelt met een score van -3 de vierde plaats met zes collega’s. De Zweed Joakim Lagergren en de Chinees Li Haotong leiden met -5 (67 slagen).

Joost Luiten was snel klaar in de openingsronde. Hij gaf op na 5 holes, waarin hij volgens de scorekaart hopeloos stond te knoeien. Op zijn vijfde hole noteerde hij negen slagen, zes boven par voor die hole. Met +11 zag hij er kennelijk geen heil meer in verder te gaan.

Luiten, zesvoudig winnaar op de Tour, heeft wat aanpassingen in zijn swing doorgevoerd en is op zoek naar het goede gevoel op de golfbaan. Hij speelde vorige week in het Dutch Open heel wisselvallig. Na de eerste ronde stond hij aan de leiding, maar een dag later was hij al ver weggezakt. Op zaterdag speelde hij nog slechter en was hij hard voor zichzelf. „Ik schaamde me op de baan voor mijn spel.”

Wereldkampioen Fabio Quartararo langer bij Yamaha in MotoGP

15.45 uur: De Franse motorcoureur Fabio Quartararo, wereldkampioen in de MotoGP, rijdt ook de komende twee jaar voor het Yamaha-team. De 23-jarige Quartararo heeft zijn contract verlengd tot eind 2024. Hij veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse en voert ook nu het WK-klassement weer aan.

Quartararo rijdt sinds 2019 in de MotoGP. Na twee jaar bij het satellietteam van Yamaha stapte hij vorig jaar over naar het Japanse fabrieksteam. De coureur boekte vooralsnog negen overwinningen in de hoogste klasse. Vorig jaar won hij de TT van Assen.

„In deze fase van mijn carrière neem ik wat langer de tijd om over zulke beslissingen na te denken”, zei de Fransman over zijn contractverlenging. „Ik geloof in het MotoGP-project van Yamaha en ik voel dat dit team heel erg gemotiveerd is. Nu we hebben bevestigd samen door te gaan, kunnen we ons weer volledig focussen op dit seizoen.”

Na acht grands prix heeft Quartararo aan kop van het WK-klassement 8 punten voorsprong op de Spanjaard Aleix Espargaro. Komend weekeinde vindt de Grote Prijs van Catalonië in Barcelona plaats.

Shorttrackers sluiten wereldbeker af in Dordrecht en mijden China

12:15 uur De shorttrackers sluiten het komende wereldbekerseizoen af in Dordrecht. Van 10 tot en met 12 februari 2023 wordt in de Optisport Sportboulevard de zesde en laatste wereldbeker van het seizoen gehouden. China zou in Beijing twee wereldbekers organiseren, maar vanwege de coronapandemie heeft de Chinese schaatsbond de organisatie teruggegeven aan de internationale federatie ISU.

De wereldbeker begint eind oktober (28-30 oktober) in de Canadese stad Montreal, een week later komen de shorttrackers in de Verenigde Staten in actie in Salt Lake City (4-6 november). Voor de wereldbekers van 9-11 en 16-18 december zoekt de ISU na het afhaken van China een nieuwe organisator. Ook voor de vijfde wereldbeker, die op het programma staat voor 3 tot en met 5 februari, is nog geen locatie gevonden. De ISU roept geïnteresseerde kandidaten op zich uiterlijk 15 juni aan te melden.

Afgelopen seizoen vond de wereldbeker van Dordrecht al in november 2021 plaats. Toen waren in de Zuid-Hollandse stad startbewijzen voor de Olympische Spelen van Beijing te verdienen.

KNVB biedt onderdak aan voetballers Oekraïne Onder 19 jaar

11:42 uur De Nederlandse voetbalbond KNVB biedt op het complex in Zeist onderdak aan de voetballers en stafleden van Oekraïne Onder 19 jaar. Die ploeg bereidde zich afgelopen week op de KNVB Campus voor op het EK-kwalificatietoernooi voor spelers onder 19 jaar, dat in Nederland wordt gehouden. Omdat het voor Oekraïne vanwege de oorlog niet mogelijk was om zich in eigen land voor te bereiden, heeft de KNVB kosteloos alles geregeld, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De 21 spelers en tien stafleden van Oekraïne Onder 19 verblijven ook gedurende het toernooi in het hotel op het KNVB-complex. Ze trainen zowel daar als op de velden van de nabijgelegen amateurclub SV Austerlitz. Het EK-kwalificatietoernooi zou eigenlijk in maart worden gehouden, maar omdat het toen voor de Oekraïense voetballers vanwege de oorlog in hun land onmogelijk was om naar Nederland te komen, nam de KNVB het initiatief om de wedstrijden te verplaatsen naar juni.

Nederlandse rugbyers onder leiding oud-bondscoach Rusland

10:07 uur De Nederlandse rugbyers staan de komende twee maanden onder leiding van bondscoach Dick Muir. De 57-jarige Zuid-Afrikaan, die zelf ook voor de ’Springbokken’ speelde, ging een half jaar geleden aan de slag als bondscoach van Rusland. Omdat de Russische rugbyers vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig geen internationale wedstrijden mogen spelen, heeft Muir zijn contract laten ontbinden.

„In de afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met Rugby Nederland”, zegt de Zuid-Afrikaan. „Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun sportieve ambities.” Voorlopig is Muir interim-bondscoach, maar een vast dienstverband behoort ook tot de mogelijkheden.