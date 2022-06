Sport Kort: Shorttrackers sluiten af in Dordrecht en mijden China

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Shorttrackers sluiten wereldbeker af in Dordrecht en mijden China

12:15 uur De shorttrackers sluiten het komende wereldbekerseizoen af in Dordrecht. Van 10 tot en met 12 februari 2023 wordt in de Optisport Sportboulevard de zesde en laatste wereldbeker van het seizoen gehouden. China zou in Beijing twee wereldbekers organiseren, maar vanwege de coronapandemie heeft de Chinese schaatsbond de organisatie teruggegeven aan de internationale federatie ISU.

De wereldbeker begint eind oktober (28-30 oktober) in de Canadese stad Montreal, een week later komen de shorttrackers in de Verenigde Staten in actie in Salt Lake City (4-6 november). Voor de wereldbekers van 9-11 en 16-18 december zoekt de ISU na het afhaken van China een nieuwe organisator. Ook voor de vijfde wereldbeker, die op het programma staat voor 3 tot en met 5 februari, is nog geen locatie gevonden. De ISU roept geïnteresseerde kandidaten op zich uiterlijk 15 juni aan te melden.

Afgelopen seizoen vond de wereldbeker van Dordrecht al in november 2021 plaats. Toen waren in de Zuid-Hollandse stad startbewijzen voor de Olympische Spelen van Beijing te verdienen.

KNVB biedt onderdak aan voetballers Oekraïne Onder 19 jaar

11:42 uur De Nederlandse voetbalbond KNVB biedt op het complex in Zeist onderdak aan de voetballers en stafleden van Oekraïne Onder 19 jaar. Die ploeg bereidde zich afgelopen week op de KNVB Campus voor op het EK-kwalificatietoernooi voor spelers onder 19 jaar, dat in Nederland wordt gehouden. Omdat het voor Oekraïne vanwege de oorlog niet mogelijk was om zich in eigen land voor te bereiden, heeft de KNVB kosteloos alles geregeld, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De 21 spelers en tien stafleden van Oekraïne Onder 19 verblijven ook gedurende het toernooi in het hotel op het KNVB-complex. Ze trainen zowel daar als op de velden van de nabijgelegen amateurclub SV Austerlitz. Het EK-kwalificatietoernooi zou eigenlijk in maart worden gehouden, maar omdat het toen voor de Oekraïense voetballers vanwege de oorlog in hun land onmogelijk was om naar Nederland te komen, nam de KNVB het initiatief om de wedstrijden te verplaatsen naar juni.

Nederlandse rugbyers onder leiding oud-bondscoach Rusland

10:07 uur De Nederlandse rugbyers staan de komende twee maanden onder leiding van bondscoach Dick Muir. De 57-jarige Zuid-Afrikaan, die zelf ook voor de ’Springbokken’ speelde, ging een half jaar geleden aan de slag als bondscoach van Rusland. Omdat de Russische rugbyers vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig geen internationale wedstrijden mogen spelen, heeft Muir zijn contract laten ontbinden.

„In de afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met Rugby Nederland”, zegt de Zuid-Afrikaan. „Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun sportieve ambities.” Voorlopig is Muir interim-bondscoach, maar een vast dienstverband behoort ook tot de mogelijkheden.